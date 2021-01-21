Каким образом хранить средства - купить недвижимость и сдавать ее в аренду, сохранять их на счете или наличными под подушкой.

Что такое ликвидность и как ею управлять: Разъяснение Минфина depositphotos.com

Ликвидность - это возможность быстро и без потерь продать или предоставить в залог какой-либо актив и получить за него денежные средства. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на Facebook-странице Министерства финансов Украины.

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В ведомстве в качестве примера приводят ситуацию, когда вы хотите приобрести в будущем какую-то вещь или должны выполнить обязательства на крупную сумму.

У вас есть эта сумма средств и вы раздумываете каким образом их хранить до момента возникновения потребности в средствах - купить недвижимость, сдавать ее в аренду и получать доход, или сохранять средства на текущем счете в банке или наличными под подушкой.

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“Какой способ предусматривает высокую ликвидность? Конечно средства на счету в банке и наличные деньги являются абсолютно ликвидными - в случае необходимости вы сразу можете использовать эти средства для своих нужд. Правда есть небольшая проблема - вы теряете возможность заработать дополнительный доход от сдачи недвижимости“, - отмечают в Минфине.

Там указывают, что второй вариант, недвижимость - приносит неплохой доход, но требуется длительное время, чтобы превратить его в денежные средства.

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“Чтобы их продать, сначала надо найти покупателя, договориться о ее стоимости, сходить к нотариусу и выполнить еще много других действий. Пока вы будете все это делать покупка может стать неактуальной или вы не выполните свои обязательства в срок“, - говорится в разъяснении.

Как управлять ликвидностью? Одна из основных составляющих - это качественное прогнозирование ожидаемых поступлений и расходов.

“Зная, в какой день вам необходимо иметь определенную сумму для осуществления платежей, вы уверенно можете конвертировать остаток ваших активов в ликвидные активы, которые, во-первых, могут быстро быть преобразованы в денежные средства, а во-вторых, несут незначительные риски, ' связанные с потерей ликвидности“, - советуют в Минфине.

Если вы рационально обдумайте все возможные варианты - то непременно придете к выводу, что хранение средств под подушкой - это точно не лучший из вариантов управлять своей ликвидностью.

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Напомним, процентные ставки по новым кредитам украинских банков для населения в декабре 2020 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки снизились на 0,9 п.п.