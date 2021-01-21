Эксперт дала несколько советов украинским интернет-предпринимателям.

Электронная коммерция: Почему товар может "не взлететь" depositphotos.com

В сфере электронной коммерции сотрудничать с маркетплейсом целесообразно не для всех украинских предпринимателей. Об этом порталу UBR.ua рассказала руководитель пресс-службы Prom.ua Лилия Овчинникова.

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По ее словам, есть ряд причин, по которым услуги маркетплейса могут не подойти. В частности, это неправильный выбор ниши: либо на товар вовсе нет спроса, либо наоборот - слишком высокая конкуренция в нише.

“Если конкуренция высокая, нужно больше вкладываться в рекламу. К этому готовы не все, особенно продавцы из офлайна“, - отметила эксперт.

Быстро связаться с покупателем, быстро отправить товар, предоставить удобные способы оплаты и доставки, умение решать спорные ситуации - это важные условия работы интернет-предпринимателей.

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“Несоответствие ожиданиям. Онлайн-торговля отличается от офлайновой, и чтобы продажи “взлетели“ мало выставить товар на “витрину“ в проходном месте. Нужно хорошо поработать над описанием товаров, их наличием, настроить и автоматизировать все бизнес-процессы. ... Это занимает время и усилия, и не все к этому готовы“, - рассказала Овчинникова.

Напомним, ожидания украинского бизнеса относительно экономического роста несколько ухудшились на фоне усиления карантина в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком Украины в ІV квартале 2020 года.