Аграрный бизнес: Названы ТОП-4 украинского экспорта и импорта

Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил $15,7 млрд.

В 2020 году аграрная продукция осталась основой внешней торговли, экспорт остался на уровне прошлого года, а импорт увеличился более чем на 10%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса“.

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Отмечается, что доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта в прошедшем году составила 45%, или $22,2 млрд, и осталась на уровне прошлогодних показателей.

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При этом импорт с/х товаров достиг уровня $6,5 млрд, что на 13% больше чем в 2019 году. Таким образом, внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил $15,7 млрд.

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“В общей структуре экспорта больше всего выросли поставки продукции категории жиры и масла - на 22% - до $5,8. Поставки готовой продукции увеличились на 4% - до $3,4. Поставки продукции животноводства сократились на 7% и составили $1,2. Экспорт продукции растениеводства уменьшился на 8% и составил $11,9“, - говорится в сообщении

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что процесс восстановления Министерства сельского хозяйства Украины должен завершиться до 1 февраля 2021 года.