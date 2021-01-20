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Лицензии на игорный бизнес: Куда пойдут бюджетные средства

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Часть денег пойдут на медицину, спорт, образование, культуру и науку.
Лицензии на игорный бизнес: Куда пойдут бюджетные средства
Лицензии на игорный бизнес: Куда пойдут бюджетные средства
НАПК

Кабинет министров Украины предлагает создать государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки. Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства 20 января, сообщает РБК-Украина.

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Согласно сообщению, данный фонд будет функционировать в рамках специального фонда госбюджета и будет наполняться средствами от платы за лицензии на проведение азартных игр и лотерей.

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Законопроектом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые предусматривают:

  • создание государственного Фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе специального фонда государственного бюджета Украины;
  • направление отчислений ежегодных лицензионных платежей от осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и от выпуска и проведения лотерей в Фонд;
  • направление 50% от плат за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино и 50% от плат за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения (казино, зала игровых автоматов);
  • использование средств Фонда на финансирование здравоохранения, спорта, образования, культуры, научной и научно-технической деятельности с определением целевого направления платежа за конкретный вид лицензии.

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Планируется, что Фонд заработает с 1 января 2022 года.

Напомним, в декабре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что легализация игорного бизнеса принесет госбюджету Украины 7,4 млрд грн. Эти средства будут направлены на поддержку культуры, здравоохранения, инфраструктурных проектов и развитие регионов.

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Теги: игорный бизнес, лицензии, Кабмин
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