Рекомендованные платежи за газ оплачивать не обязательно - НКРЭКУ

Тарифный регулятор разъяснил ситуацию с "рекомендованными платежами", которые включают в квитанции газопоставляющие компании.

НКРЭКУ обратилась к лицензиатам с замечаниями относительно “рекомендованного платежа“ depositphotos.com

“Рекомендованные платежи“, которые некоторые поставщики природного газа включают в платежные документы, не являются обязательными к оплате. Об этом сообщает Нацкомиссия, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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НКРЭКУ также обращает внимание потребителей на следующие аспекты:

- рекомендованный платеж не может быть отображен как задолженность за потребленный природный газ;

- неуплата “рекомендованного платежа“ не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения бытовых потребителей.

НКРЭКУ призывает бытовых потребителей во избежание спорных ситуаций по объему потребленного природного газа передавать данные о потреблении через личный кабинет в сети Интернет, по телефону, через мобильные приложения и тому подобное.

Кроме того, НКРЭКУ обратилась к лицензиатам по поставке природного газа с замечаниями относительно “рекомендованного платежа“, с содержанием которого можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что АМКУ рекомендует разрешить импорт электроэнергии.