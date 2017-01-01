Рекомендованные платежи за газ оплачивать не обязательно - НКРЭКУ
“Рекомендованные платежи“, которые некоторые поставщики природного газа включают в платежные документы, не являются обязательными к оплате. Об этом сообщает Нацкомиссия, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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НКРЭКУ также обращает внимание потребителей на следующие аспекты:
- рекомендованный платеж не может быть отображен как задолженность за потребленный природный газ;
- неуплата “рекомендованного платежа“ не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения бытовых потребителей.
НКРЭКУ призывает бытовых потребителей во избежание спорных ситуаций по объему потребленного природного газа передавать данные о потреблении через личный кабинет в сети Интернет, по телефону, через мобильные приложения и тому подобное.
Кроме того, НКРЭКУ обратилась к лицензиатам по поставке природного газа с замечаниями относительно “рекомендованного платежа“, с содержанием которого можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что АМКУ рекомендует разрешить импорт электроэнергии.
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