НБУ разрешил банкам кредитовать иностранцев в валюте

НБУ разрешил банкам выдавать иностранным покупателям украинских товаров экспортные кредиты в валюте.

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил уполномоченными банкам выдавать иностранным покупателям экспортные кредиты в валюте на товары украинского происхождения. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Эти изменения закреплены постановлением НБУ N147 и вступят в силу завтра, 30 декабря.



До сих пор внешние кредиты в иностранной предоставлялись только иностранным банкам-заемщикам.

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Указанным постановлением регулятор привел нормативно-правовую базу в соответствие с изменениями, которые произошли в последнее время в законодательстве Украины, в том числе для полноценного внедрения счетов условного хранения (эскроу-счетов).



Во-первых, изменениями урегулирован порядок использования эскроу счетов иностранными инвесторами при проведении инвестиционной деятельности в Украине. Так, иностранным инвесторам предоставляется право использовать эскроу счета для осуществления любых иностранных инвестиций в Украину (покупка/продажа недвижимости, корпоративных прав, ценных бумаг и т.п.).



Во-вторых, предусмотрен упрощенный порядок покупки иностранной валюты по операциям по возврату иностранных инвестиций в связи с продажей иностранным инвестором акций по процедуре “сквиз-аут“.



Как сообщалось, Нацбанк постановленем N133 от 18 декабря утвердил порядок открытия банками нового вида счетов - счетов условного хранения или эскроу-счетов.

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В частности, документ определяет порядок открытия и закрытия эскроу-счетов, устанавливает перечень документов, которые клиент подает в банк при открытии такого счета, а также определяет исключительный перечень операций, которые можно осуществлять по счету условного хранения.

Ранее сообщалось о том, что НБУ получил из Беларуси документы на покупку Сбербанка.