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Укртелеком повысил тарифы на стационарную связь

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Для абонентов городов повышение тарифов на стационарную связь составило около 5 грн, а для абонентов в селе - около 8 грн, в зависимости от тарифа.
Стационарный телефон с 1 января подорожал
Стационарный телефон с 1 января подорожал

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С 1 января 2018 года Укртелеком повысил граничные тарифы на стационарную связь для абонентов городов на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.

Об этом LIGA.net уточнили в пресс-службе компании.

Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.

В пресс-службе Укртелекома отметили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.

 

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Теги: Укртелеком, тарифы, телефон
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