Нафтогаз перечислил в бюджет 106 млрд грн

Общий размер отчислений Нафтогаза в госбюджет в прошлом году составил 106 млрд грн.

Поступления от группы Нафтогаз составили около 14% всех доходов depositphotos.com

Совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы Нафтогаз в государственный бюджет в 2017 году составил 106 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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“Эта сумма среди прочего включает налог на прибыль в размере 14,3 млрд грн, НДС - 30,2 млрд грн, рентные платежи - 33,9 млрд грн, дивиденды - 13,3 млрд грн. Бюджетные отчисления группы “Нафтогаз“ в 2017 году почти в 1,5 раза превысили платежи за 2016 год“, - уточняет пресс-служба.



Поступления от группы Нафтогаз составили около 14% всех доходов государственного бюджета в 2017 году.

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