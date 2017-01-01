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Нафтогаз перечислил в бюджет 106 млрд грн

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Общий размер отчислений Нафтогаза в госбюджет в прошлом году составил 106 млрд грн.
Поступления от группы Нафтогаз составили около 14% всех доходов
Поступления от группы Нафтогаз составили около 14% всех доходов
depositphotos.com

Совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы Нафтогаз в государственный бюджет в 2017 году составил 106 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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“Эта сумма среди прочего включает налог на прибыль в размере 14,3 млрд грн, НДС - 30,2 млрд грн, рентные платежи - 33,9 млрд грн, дивиденды - 13,3 млрд грн. Бюджетные отчисления группы “Нафтогаз“ в 2017 году почти в 1,5 раза превысили платежи за 2016 год“, - уточняет пресс-служба.

Поступления от группы Нафтогаз составили около 14% всех доходов государственного бюджета в 2017 году.

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Теги: нафтогаз, бюджет, украина
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Источник: Liga.net

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