Газпром установил новый рекорд экспорта газа

По данным компании, экспорт российского газа в Европу растет третий год подряд.

В начале января Газпром опубликовал оперативные данные по экспорту газа в Европу. Поставки в Европу выросли на 8%, крупнейшим рынком остается Германия, пишут Ведомости.

“В 2017 г. компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа, - цитируются в сообщении слова предправления компании Алексея Миллера. - Это на 14,6 млрд куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 г.“.

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Также Газпром частично раскрыл оперативные данные по поставкам газа отдельным европейским странам. Но в списке оказалось лишь 12 стран. Все они нарастили импорт российского газа.

Крупнейшим европейским клиентом Газпрома по-прежнему остается Германия. Страна импортировала 53,4 млрд куб. м газа, исторический рекорд. Правда, темпы роста немецкого рынка для Газпрома снижаются третий год подряд.

Максимальный прирост импорта в абсолютных значениях в 2017 г. пришелся на Турцию, которая увеличила закупки российского газа на 4,24 млрд куб. м. В процентном выражении - на Австрию, куда Газпром увеличил поставки почти на 40%. Эта страна за два года почти удвоила покупки газа у Газпрома.

В своем “списке роста“ компания упомянула даже Данию, которая увеличила закупки российского газа всего на 2 млн куб. м - до 1,75 млрд куб. м. Для сравнения: норма годового потребления для семьи из четырех человек в Москве в квартире с газовой плитой - около 400 куб. м.

Общий рост поставок в 12 стран составил 15,65 млрд куб. м - больше, чем рост экспорта в целом. По остальным странам Газпром данные раскрывать не стал.

В том числе компания не стала уточнять поставки в Италию и Великобританию, которые в 2016 г. занимали 3-е и 4-е места по импорту российского газа. В общей сложности в прошлом году на них пришлась почти четверть (23,75%, 42,6 млрд куб. м) экспортных поставок Газпрома.

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Шестой по значимости импортер российского газа в 2016 г. - Польша за первые девять месяцев 2017 г. сократила закупки у Газпрома на 7,28%. В интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna зампред правления польской PGNiG Мачей Возняк сообщил, что компания собирается продолжить программу диверсификации источников поставок газа. От Газпрома компания ждет предложения о поставках на “нормальных рыночных условиях“, уточнил он.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Северный поток-2 может представлять смертельную угрозу для безопасности Украины