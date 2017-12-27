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Суд заморозил активы Ахметова в Нидерландах

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Суд Амстердама заморозил акции компаний ДТЭК и Метинвест, исполняя решение суда Никосии.
СКМ подала апелляцию на замораживание активов
СКМ подала апелляцию на замораживание активов
depositphotos.com

Суд Нидерландов временно заморозил активы компаний бизнес группы СКМ, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, на территории Нидерландов. В частности, это компании Метинвест и ДТЭК, сообщает Reuters со ссылкой на копию решения.

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Решение суда связано с судебным процессом по делу Укртелекома на $820 млн.

В пресс-службе СКМ заявили, что не знают о решении суда Нидерландов.

27 декабря 2017 года кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму $820 млн по делу об одном из крупнейших в Украине операторов фиксированной связи - Укртелекома.

Решение принято по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления Родовид Банка Денису Горбуненко. Raga продала Укртелеком Ахметову в 2013 г. за $860 млн, но он, как говорится в иске, внес только $100 млн аванса и прекратил платежи.

В свою очередь СКМ подала апелляцию на замораживание активов. В компании заявили, что будут “активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение“.

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Теги: ахметов, активы, суд
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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Peyot    10.01.2018, 11:43
Оценка:  0
Peyot
От порох с олигархами сговорился. То у бени приват банк заберет то у ахметки укретлеком.
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