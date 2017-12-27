Суд заморозил активы Ахметова в Нидерландах

Суд Амстердама заморозил акции компаний ДТЭК и Метинвест, исполняя решение суда Никосии.

Суд Нидерландов временно заморозил активы компаний бизнес группы СКМ, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, на территории Нидерландов. В частности, это компании Метинвест и ДТЭК, сообщает Reuters со ссылкой на копию решения.

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Решение суда связано с судебным процессом по делу Укртелекома на $820 млн.

В пресс-службе СКМ заявили, что не знают о решении суда Нидерландов.

27 декабря 2017 года кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму $820 млн по делу об одном из крупнейших в Украине операторов фиксированной связи - Укртелекома.

Решение принято по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления Родовид Банка Денису Горбуненко. Raga продала Укртелеком Ахметову в 2013 г. за $860 млн, но он, как говорится в иске, внес только $100 млн аванса и прекратил платежи.

В свою очередь СКМ подала апелляцию на замораживание активов. В компании заявили, что будут “активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение“.