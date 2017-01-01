В Украине продолжат принимать молоко у населения

Минагрополитики заявляет, что никаких новых санитарных ограничений на прием молока у населения с 1 января 2018 года вводилось.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициировало отсрочку вступления в силу обновленного стандарта о закупках молока у хозяйств населения до июля 2018 года. Об этом сказано в сообщении пресс-служба Минагрополитики.

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“Фактически эта отсрочка будет использована Минагрополитики для формирования многоступенчатой системы трансформации требований к качеству молока-сырья, гигиеническим требованиям к молочным продуктам при производстве и переработке“, - отмечают в министерстве.

Сообщается, что проект обновленного документа о закупках молока готов, и в январе будет представлен на общественное обсуждение. После принятия он станет обязательным для выполнения документом и фактически заменит все действующие стандарты.

В Минагрополитики заявляют, что решение об отсрочке принятия стандарта поможет сгладить адаптацию как производителей, так и переработчиков к новым условиям.

Конечная цель - постепенное приведение требований к качеству молока-сырья к более высоким нормам, в конечном итоге - к так называемому стандарту 100/400, который соответствует европейским положениям.

Проект приказа предусматривает, что использование молока второго класса для производства пищевых продуктов после двухлетнего переходного периода будет ограничено, однако разрешено в производстве непищевых продуктов, например, кормов для животных или казеина.

Таким образом, закупка молока у хозяйств населения будет продолжаться.

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Как подчеркнул замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, никаких новых санитарных ограничений на прием молока у населения с 1 января 2018 года вводилось. А к действию новых норм ДСТУ, введение которых запланировано на 1 июля 2018 года, у Минагрополитики достаточно существенные претензии, поскольку по многим параметрам стандарт не соответствует европейским нормам.

“О том, что реально проблем в данной области не существует, говорит то, что более 90% отечественного молока, которое производится крестьянскими хозяйствами, соответствует нормам пищевой продукции“, - отметил Мартынюк.

“В условиях, когда 80% молока собирается в хозяйствах населения, когда от функционирования рынка сырого молока зависит благосостояние сотен тысяч крестьян - государство должно принимать очень взвешенные решения и Минагрополитики всегда будет отстаивать именно интересы мелких крестьянских хозяйств“, - подчеркнул замминистра.

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