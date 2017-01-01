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ЕС призывает Украину внедрить реформу аудиторской деятельности

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Законопроект N6016-д "Об аудите финансовой отчетности" должен как можно скорее вступить в силу в Украине, подчеркивает представительство ЕС.
В силу закон еще не вступил
В силу закон еще не вступил
depositphotos.com

Задержка со вступлением в силу законопроекта N6016-д “Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности“ тормозит выполнение соглашения об ассоциации. Об этом представительство ЕС в Украине сообщает на странице в Facebook.

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“Должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление“, - пишет представительство.

Верховная Рада 21 декабря приняла закон “Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности“, который приводит украинское законодательство в соответствие со стандартами ЕС. В силу он еще не вступил.

“Внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской профессией является частью обязательств Украины в контексте соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС“, - напоминает представительство.

Ранее сообщалось о том, что Украина за 10 дней исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС.

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Теги: ес, украина, реформа, аудиторы
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Источник: Liga.net

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