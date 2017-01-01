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Кабмин готовится повысить цену на газ на 8,3%

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В правительстве планируют пересмотреть методику определения цены газа для населения.
Цена газа для населения может увеличиться на 8,3%
Цена газа для населения может увеличиться на 8,3%
depositphotos.com

Кабинет министров планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018 года, что приведет к подорожанию газа на более чем 8%. Проект постановления подготовлен Минэнерго, передают Українські Новини.

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Согласно документу, с 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые 6 месяцев в зависимости от цены импортного паритета.

Специальные обязательства на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа будут возлагаться на период 2018-2021 годов.

Цена газа будет определяться на год - с 1 апреля 2018 г по 1 апреля 2019 г и так далее. Она будет формироваться как среднеарифметическая цена импортного газа на немецком газовом хабе (NCG) без учета стоимости транзита до границы Украины (Hub). За 6 месяцев предыдущего года - 1 апреля по 30 сентября и переводится в гривну по курсу, действующему на период закупки.

По такой методике с 1 апреля 2018 года цена газа для населения может увеличиться на 8,3% то есть, с 4942 грн за тысячу кубометров до 5352 грн и действовать она будет до 1 апреля 2019 года.

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Кабмин в октябре 2017 года отложил на неопределенный срок публикацию цены природного газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года. Согласно методике определения цены газа по импортному паритету, установленной постановлением №187 от 22 марта 2017 года, с 1 октября 2017 года цена газа для населения и ТКЭ должна увеличиться на 17,6%. 

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности на декабрь.

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Теги: цена, газ, население, украина
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Источник: Liga.net

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