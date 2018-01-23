Нафтогаз требует от Кабмина 110 млрд грн компенсаций

Укргаздобыча и Нафтогаз обратились к правительству по поводу компенсации затрат, связанных с выполнением специальных обязательств.

ПАО Укргаздобыча и НАК Нафтогаз Украины обратились к правительству для получения компенсации затрат, связанных с выполнением специальных обязательств, возложенных на компании, во исполнение положений Закона “О рынке природного газа“ и решений украинских судов. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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“Действующая схема возложения спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка, - отметил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев. - Существование этой схемы на протяжении последних двух лет стоило значительной суммы денег, которую мы оцениваем в более 110 млрд грн. На эти средства государство могло бы провести масштабную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, сделать условия жизни граждан комфортнее, счета меньшими, а услуги более качественными“.

В Нафтогазе напомнили, что с 1 октября 2015 года, когда правительство возложило на Нафтогаз специальные обязательства в рамках закона, и до конца 2017 года компания поставила контрагентам, на которых распространяется действие специальных обязательств, 40,7 млрд кубов газа. Согласно закону, компания, выполняющая специальные обязательства, имеет право на получение компенсации своих экономически обоснованных затрат, уменьшенных на доходы, полученные в процессе выполнения специальных обязательств, и с учетом допустимого уровня прибыли.

Отмечается, что выполнение специальных обязательств больше всего повлияло на ПАО Укргаздобыча, дочернее предприятие Нафтогаза.

“По нашим подсчетам, общий размер компенсации за выполнение специальных обязательств для Укргазвыдобування за период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2017 года составляет до 74,8 млрд грн“, - отмечает глава Укргаздобыча Олег Прохоренко в своем письме Кабинету министров.

В Нафтогазе подсчитали, что из-за несоответствия установленной правительством цены экономически обоснованным затратам компании и с учетом прибыли на уровне 5% (минимальный уровень прибыли, установленный для схожих общественно значимых товаров), компания недополучила за этот период 12,1 млрд грн.

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Кроме того, отмечается в сообщении, поставляя указанные объемы газа определенным правительством компаниям вопреки внутренним процедурам отбора контрагентов, Нафтогаз недополучил почти 20% средств за поставленный им газ.

“Сомнительная (просроченная на протяжении длительного времени или без источников покрытия) задолженность этих контрагентов перед Нафтогазом, относительно которой должен быть создан резерв сомнительной задолженности, на сегодня составляет 24,1 млрд грн. При этом Нафтогаз заплатил в государственный бюджет все налоги, связанные с реализацией этого газа, вовремя и в полном объеме. Для сравнения, уровень расчетов за газ, поставленный на протяжении данного периода контрагентам, на которых не распространяется действие специальных обязательств, составил почти 100%“, - сказано в сообщении.

Известно, что не весь газ, который определенные правительством контрагенты получают от Нафтогаза на льготных условиях, идет на покрытие нужд населения.

“В частности, после смены руководства ОАО Кировоградгаз удалось выявить и передать правоохранителям информацию о случаях начисления определенных объемов газа несуществующим абонентам в Кропивницком. На прошлой неделе правоохранительные органы сообщили о раскрытии схемы мошенничества во Львовской области на сумму 1,4 млрд грн, когда приближенные к высокопоставленным лицам предприятия производили из льготного газа электроэнергию и продавали ее по коммерческой цене“, - отметили в компании.

“Действующая система приводит к многомиллиардным потерям государства. Ее нужно срочно упразднить и заменить прозрачными рыночными условиями. В Украине достаточно объемов газа и поставщиков. Мы неоднократно предлагали правительству внедрить механизм рыночного ценообразования и свободную конкуренцию за каждого потребителя, а доходы от этого рынка направлять на увеличение добычи и энергомодернизацию. Без завершения реформы рынка газа амбициозные планы по увеличению добычи, отказу от импорта газа, снижению цен на газ для населения и реализации масштабных мероприятий по энергоэффективности - все это обречено остаться на бумаге“, - заявил Коболев.

В компании отметили, что право Укргаздобычи и Нафтогаза требовать от правительства определения источников финансирования и порядка компенсации за выполнение спецобязательств подтверждено в судебном порядке.

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Своим постановлением от 03.10.17 Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Кабинета министров на постановление Окружного административного суда города Киева от 19.07.17 в деле №826/6066/17 по административному иску Нафтогаза к Кабмину, сообщили в компании. Также суд установил факт и признал противоправной бездеятельность Кабмина, не определившего источники финансирования и порядок определения компенсации субъектам рынка природного газа, на которых возлагаются специальные обязательства, и обязал правительство выполнить требования п.7 ч.4 ст.11 Закона “О рынке природного газа“, - заявили в Нафтогазе.

“Укргаздобыча и Нафтогаз готовы принять участие в разработке соответствующего акта Кабинетом министров и предоставить всю необходимую информацию“, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз увеличил прибыль на 15%.