Коболев назвал "выстрелом себе в ногу" отказ от закупки газа у РФ

Глава Нафтогаза считает, что невыполнение решения суда Стокгольма с точки зрения коммерческой логики - это фактически выстрел себе в ногу.

Невыполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту с Газпромом - это выстрел себе в ногу. Такое мнение в эфире 5 канала озвучил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

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“Мы полностью аннулировали $56 млрд, это аннулирование было не просто так. Потому что суд считает, что в будущем контракт существует и половина импортных потребностей - это как раз тот баланс между Россией и Европой, линию которого провел суд. К тому же, он пошел нам на встречу, установив цену ниже европейской. Соответственно, невыполнение такого решения с точки зрения коммерческой логики - это фактически выстрел себе в ногу“, - отметил Коболев.

Напомним, ранее Газпром установил новый рекорд экспорта газа.