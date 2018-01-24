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Коболев назвал "выстрелом себе в ногу" отказ от закупки газа у РФ

Комментариев: 4
Глава Нафтогаза считает, что невыполнение решения суда Стокгольма с точки зрения коммерческой логики - это фактически выстрел себе в ногу.
Решение Стокгольмского арбитража необходимо выполнять - Коболев
Решение Стокгольмского арбитража необходимо выполнять - Коболев
facebook.com/andriy.kobolyev

Невыполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту с Газпромом - это выстрел себе в ногу. Такое мнение в эфире 5 канала озвучил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

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“Мы полностью аннулировали $56 млрд, это аннулирование было не просто так. Потому что суд считает, что в будущем контракт существует и половина импортных потребностей - это как раз тот баланс между Россией и Европой, линию которого провел суд. К тому же, он пошел нам на встречу, установив цену ниже европейской. Соответственно, невыполнение такого решения с точки зрения коммерческой логики - это фактически выстрел себе в ногу“, - отметил Коболев.

Напомним, ранее Газпром установил новый рекорд экспорта газа.

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Теги: коболев, украина, россия, газ
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Источник: Liga.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  24.01.2018, 12:00
Оценка:  +1
гость
Не покупать 10 лярдов кубов (необходимый Украине импорт газа) у России дешевле европейского - выстрел в обе ноги , а купить 5 лярдов российского подешевле и 5 лярдов европейского подороже - выстрел в одну ногу!
гость  (аноним)  24.01.2018, 11:40
Оценка:  -3
гость
Лучше в голову, мудак.
STROLG    24.01.2018, 11:38
Оценка:  -1
STROLG
так чемже ты лучьше Гитлера?.он хоть с комунистами не торговал в войну
Бувший_східняк    24.01.2018, 11:37
Оценка:  0
Бувший_східняк
Покупаешь - зрада. Не покупаешь - выстрел в ногу. Уже или трусы наденьте, или крест снимите.
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