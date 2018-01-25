Укрзализныця в 2018 году два раза повысит цены на билеты
Укрзализныця заложила в финплан на 2018 г два повышения тарифов на пассажирские перевозки, на 10% каждое. Об этом заявил и. о. предправления компании Евгений Кравцов, сообщает 112.
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“Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей“, - сказал он. Кравцов также подчеркнул, что тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет.
Руководитель Укрзализныци отметил, что пассажирское хозяйство убыточно для компании и субсидируется за счет грузовых перевозок.
“Необходимость повышения тарифов продиктована и тем, что, к примеру, в социальном сегменте (плацкартных перевозок) у нас билеты зачастую дешевле, чем на автобусное сообщение на аналогичных направлениях. На самом деле, тарифы на перевозки пассажиров УЗ, возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве“, - заявил Кравцов.
Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця получит 150 млн евро от ЕБРР.
Полная версия правил
Потом продадут.
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Это когда у страну вынуждают продать все её национальные активы конкретным элитам и государство остаётся с голой жопой! Так же как Греция, Болгария.