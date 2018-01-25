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Укрзализныця в 2018 году два раза повысит цены на билеты

Комментариев: 6
Укрзализныця собирается в 2018 году два раза повысить тарифы на пассажирские перевозки на 10%.
Руководитель Укрзализныци отметил, что пассажирское хозяйство убыточное
Руководитель Укрзализныци отметил, что пассажирское хозяйство убыточное
facebook.com/vovanua

Укрзализныця заложила в финплан на 2018 г два повышения тарифов на пассажирские перевозки, на 10% каждое. Об этом заявил и. о. предправления компании Евгений Кравцов, сообщает 112.

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“Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей“, - сказал он. Кравцов также подчеркнул, что тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет.

Руководитель Укрзализныци отметил, что пассажирское хозяйство убыточно для компании и субсидируется за счет грузовых перевозок.

“Необходимость повышения тарифов продиктована и тем, что, к примеру, в социальном сегменте (плацкартных перевозок) у нас билеты зачастую дешевле, чем на автобусное сообщение на аналогичных направлениях. На самом деле, тарифы на перевозки пассажиров УЗ, возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве“, - заявил Кравцов.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця получит 150 млн евро от ЕБРР.

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Теги: Укрзализныця, цены, билеты
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Источник: Liga.net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  25.01.2018, 22:29
Оценка:  0
гость
Ничего Порошенко делает все возможное что бы народ Украины присоединился к России. Слава полковнику ФСБ Порошенко!!!
гость  (аноним)  25.01.2018, 20:25
Оценка:  0
гость
Вагоны-старье, но цены повышаем.
гость  (аноним)  25.01.2018, 20:00
Оценка:  0
гость
Железку готовят к приватизации, но раньше они должны сделать её прибыльной.
Потом продадут.
Знаете что такое борьба с коррупцией по цивильному.
Это когда у страну вынуждают продать все её национальные активы конкретным элитам и государство остаётся с голой жопой! Так же как Греция, Болгария.
Новао  (аноним)  25.01.2018, 18:55
Оценка:  -1
Новао
значит быть Украине Россией))
Тан  (аноним)  25.01.2018, 18:54
Оценка:  -2
Тан
Чем выше цены, тем больше дохнит свидомых мразей, тем быстрее Украина вернется домой в Россию
Мухоморище    25.01.2018, 18:27
Оценка:  0
Мухоморище
Хозяйство убыточное,только руководство,как сыр в масле катается.Басни,мля,рассказываете, за лохов держите.Пи...ть меньше надо,всё не нахапаетесь.
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