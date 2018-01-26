Тесть Насирова выиграл в аэропорту Борисполь тендер на 1 млрд грн

Компания тестя Романа Насирова проведет реконструкцию перрона терминала D аэропорта Борисполь за 1 млрд грн.

Тендер на проведение реконструкции был объявлен еще в сентябре 2017 года depositphotos.com

Компания Альтис-Констракшн, бенефициаром которой является тесть отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова - Александр Глимбовский - выиграла тендер на реконструкцию перрона терминала D аэропорта Борисполь. Об этом сообщает ЦТС.

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Тендер на проведение реконструкции перрона был объявлен еще в сентябре 2017 г. Желание участвовать в торгах изъявили пять компаний: ООО Альтис-Констракшн, ООО Фортис Юкрейн, ОАО Строительно-монтажный трест № 8, ООО Путевое строительство АЛЬТКОМ и ONUR (Турция). Предложения трех претендентов были отклонены. В результате, в аукционе участвовало всего две компании - Альтис-Констракшн и Путевое строительство АЛЬТКОМ.

Альтис-Констракшн предложила наименьшую цену - 1,05 млрд грн. Аэропорт Борисполь сэкономил на этом тендере 15,3 млн грн.

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Ранее, в июне 2017 г, Альтис-Констракшн выиграла тендер и заключила договор с аэропортом Борисполь на проведение проектных работ по реконструкции перрона терминала D стоимостью около 3,5 млн грн.

Компания Альтис-Констракшн уже имеет опыт в строительстве и реконструкции аэропортовой инфраструктуры. В 2014 г подрядчик производил обустройство зоны внутренних рейсов в терминале D аэропорта Борисполь. Также компания участвовала в реконструкции аэропортов Херсон, Запорожье, Винница.

Дочь владельца Альтис-Констракшн, Екатерина Глимбовская, является супругой Романа Насирова.

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