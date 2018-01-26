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Тесть Насирова выиграл в аэропорту Борисполь тендер на 1 млрд грн

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Компания тестя Романа Насирова проведет реконструкцию перрона терминала D аэропорта Борисполь за 1 млрд грн.
Тендер на проведение реконструкции был объявлен еще в сентябре 2017 года
Тендер на проведение реконструкции был объявлен еще в сентябре 2017 года
depositphotos.com

Компания Альтис-Констракшн, бенефициаром которой является тесть отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова - Александр Глимбовский - выиграла тендер на реконструкцию перрона терминала D аэропорта Борисполь. Об этом сообщает ЦТС.

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Тендер на проведение реконструкции перрона был объявлен еще в сентябре 2017 г. Желание участвовать в торгах изъявили пять компаний: ООО Альтис-Констракшн, ООО Фортис Юкрейн, ОАО Строительно-монтажный трест № 8, ООО Путевое строительство АЛЬТКОМ и ONUR (Турция). Предложения трех претендентов были отклонены. В результате, в аукционе участвовало всего две компании - Альтис-Констракшн и Путевое строительство АЛЬТКОМ.

Альтис-Констракшн предложила наименьшую цену - 1,05 млрд грн. Аэропорт Борисполь сэкономил на этом тендере 15,3 млн грн.

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Ранее, в июне 2017 г, Альтис-Констракшн выиграла тендер и заключила договор с аэропортом Борисполь на проведение проектных работ по реконструкции перрона терминала D стоимостью около 3,5 млн грн.

Компания Альтис-Констракшн уже имеет опыт в строительстве и реконструкции аэропортовой инфраструктуры. В 2014 г подрядчик производил обустройство зоны внутренних рейсов в терминале D аэропорта Борисполь. Также компания участвовала в реконструкции аэропортов Херсон, Запорожье, Винница.

Дочь владельца Альтис-Констракшн, Екатерина Глимбовская, является супругой Романа Насирова.

Ранее сообщалось о том, что украинцы не увидели прогресса в борьбе с коррупцией.

 

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Теги: насиров, тесть, тендер, аэропорт борисполь
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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.01.2018, 12:30
Оценка:  +2
гость
"...реконструкцию перрона терминала D аэропорта..."
его ж недавно построили, уже нужна реконструкция???
у прокуратуры нет вопросов???
или кагтавый в доле???
Peyot    26.01.2018, 12:55
Оценка:  -1
Peyot
ну да недавно... лет 20 назад)))) время летит чувак))))
Peyot    26.01.2018, 12:57
Оценка:  -1
Peyot
хотя нет ты прав... его к евро пострлили в 2012г. я перепутал... Значит как и все тогда делалось при рыгионах 10% в работы 90% в карманы азирову и януку.
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