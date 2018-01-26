Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В этом сезоне газ не подорожает - Гройсман

Комментариев: 3
Гройсман заявил, что правительство должно компенсировать изменение цены социальной защитой населения и в этом сезоне подорожания газа не будет.
Цены должны остаться прежними - Гройсман
Цены должны остаться прежними - Гройсман
depositphotos.com

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в этом сезоне цену газа не повысят. Об этом он написал в своем Twitter.

Читай также: Гройсман рассказал, чем вызвано снижение курса гривни в январе

"Мы находимся сейчас в диалоге по оптимальной цене на газ. Как и обещал, в этом сезоне повышений не будет", - заявил премьер.

По словам Гройсмана, его "интересует не только формула газа, но и чтобы люди были защищены".

Премьер также добавил, что правительство должно компенсировать изменение цены социальной защитой населения.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин предложил повысить пенсии военным.

Поделись:
Теги: гройсман, цена, газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  26.01.2018, 19:36
Оценка:  -1
гость
Этот сезон заканчивается через два месяца)
ЛюблюУкраину    26.01.2018, 19:04
Оценка:  -1
ЛюблюУкраину
ага а сегодня сказал если мвф не согласится на компромиссы, придётся повышать цену, чтобы получить подачку
Dnepr_Dnepr    26.01.2018, 19:18
Оценка:  -2
Dnepr_Dnepr
ох уж эти гордые евГопейцы. Готовы рабов сгноить, кто же их завтра содержать-то будет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь