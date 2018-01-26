В этом сезоне газ не подорожает - Гройсман

Гройсман заявил, что правительство должно компенсировать изменение цены социальной защитой населения и в этом сезоне подорожания газа не будет.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в этом сезоне цену газа не повысят. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Мы находимся сейчас в диалоге по оптимальной цене на газ. Как и обещал, в этом сезоне повышений не будет", - заявил премьер.

По словам Гройсмана, его "интересует не только формула газа, но и чтобы люди были защищены".

Премьер также добавил, что правительство должно компенсировать изменение цены социальной защитой населения.

Ми знаходимося зараз у діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв в цьому сезоні підвищень НЕ буде. Мене цікавить не тільки формула газу, а й щоб люди були захищені. Один елемент без іншого працювати не буде. Маємо компенсувати зміну ціни соціальним захистом населення. - Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 26, 2018

Ранее сообщалось о том, что Кабмин предложил повысить пенсии военным.