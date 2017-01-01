Цена дизельного топлива на АЗС превысила 30 грн

В понедельник WOG и ОККО подняли цены на все виды топлива на 50 коп/л.

Цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку 30 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

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В понедельник WOG и ОККО подняли цены на все виды топлива на 50 коп/л. В частности, бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л, А-95+ - до 33,95 грн/л, дизельное топливо - до 30,45 грн/л.

На заправках ОККО А-92 вырос до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, А-95+ - до 33,99 грн/т, ДТ - до 30,49 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с начала сентября 2017 года. Удорожание топлива обусловлено ростом нефтяных котировок, которые в середине января достигли отметки $70/барр и резкой девальвацией гривни.