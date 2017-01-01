Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена дизельного топлива на АЗС превысила 30 грн

Комментариев: 0
В понедельник WOG и ОККО подняли цены на все виды топлива на 50 коп/л.
В понедельник WOG и ОККО подняли цены
В понедельник WOG и ОККО подняли цены
depositphotos.com

Цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку 30 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

Читай также: Тарифы повысятся, а сигареты и бензин подорожают - замглава НБУ

В понедельник WOG и ОККО подняли цены на все виды топлива на 50 коп/л. В частности, бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л, А-95+ - до 33,95 грн/л, дизельное топливо - до 30,45 грн/л.

На заправках ОККО А-92 вырос до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, А-95+ - до 33,99 грн/т, ДТ - до 30,49 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с начала сентября 2017 года. Удорожание топлива обусловлено ростом нефтяных котировок, которые в середине января достигли отметки $70/барр и резкой девальвацией гривни.

Поделись:
Теги: цены, топливо, украина, авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь