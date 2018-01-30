Аэропорт Харьков надеется на приход Ryanair

Руководство аэропорта Харьков считает, что возвращение Wizz Air является положительным сигналом для Ryanair.

Аэропорт Харьков ведет переговоры с авиакомпанией Ryanair, и есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера могут начать выполняться в ближайшие год-два. Об этом рассказал коммерческий директор аэропорта Харьков Владислав Ильин в интервью ЦТС.

Читай также: Омелян анонсировал выход Ryanair на украинский рынок

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с другими лоукостерами, помимо Wizz Air, Владислав Ильин сообщил: “С другими лоукостерами мы также общаемся, например, с теми же Ryanair. У них, как и других бюджетных авиаперевозчиков, одним из основных требований является выполнение как можно большего количества коротких рейсов в течение суток“.

Читай также: Омелян рассказал, когда Ryanair придет в Украину

“К сожалению, Харьков проигрывает из-за своего географического положения. Например, если из Катовице во Львов лететь примерно час, то в Харьков на час дольше. Аналогично и по другим направлениям в Европу“, - добавил он.

Однако, по его словам, возвращение Wizz Air является положительным сигналом для Ryanair и для других авиакомпаний.

“Думаю, если не в текущем, то в следующем году есть очень хорошие шансы того, что Ryanair может полететь в Харьков“, - сказал топ-менеджер.

Ранее сообщалось о том, что Ryanair может начать полеты из Украины.