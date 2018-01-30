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Аэропорт Харьков надеется на приход Ryanair

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Руководство аэропорта Харьков считает, что возвращение Wizz Air является положительным сигналом для Ryanair.
Возвращение Wizz Air является положительным сигналом для Ryanair
Возвращение Wizz Air является положительным сигналом для Ryanair
depositphotos.com

Аэропорт Харьков ведет переговоры с авиакомпанией Ryanair, и есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера могут начать выполняться в ближайшие год-два. Об этом рассказал коммерческий директор аэропорта Харьков Владислав Ильин в интервью ЦТС.

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Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с другими лоукостерами, помимо Wizz Air, Владислав Ильин сообщил: “С другими лоукостерами мы также общаемся, например, с теми же Ryanair. У них, как и других бюджетных авиаперевозчиков, одним из основных требований является выполнение как можно большего количества коротких рейсов в течение суток“.

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“К сожалению, Харьков проигрывает из-за своего географического положения. Например, если из Катовице во Львов лететь примерно час, то в Харьков на час дольше. Аналогично и по другим направлениям в Европу“, - добавил он.

Однако, по его словам, возвращение Wizz Air является положительным сигналом для Ryanair и для других авиакомпаний.

“Думаю, если не в текущем, то в следующем году есть очень хорошие шансы того, что Ryanair может полететь в Харьков“, - сказал топ-менеджер.

Ранее сообщалось о том, что Ryanair может начать полеты из Украины.

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Теги: Ryanair, харьков, украина
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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diver117    30.01.2018, 13:09
Оценка:  +1
diver117
Главное чтобы Омелян все не пересрал
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