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Мобильные операторы разобрали частоты на первом 4G-тендере

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lifecell купил первые два лота. Один из них - самый крупный.
Последние два лота взял Vodafone-Украина
Последние два лота взял Vodafone-Украина
depositphotos.com

В Украинском государственном центре радиочастот состоялся первый конкурс на получение лицензий на 4G в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц. За семь лотов тройка мобильных операторов суммарно заплатила 2 456,553 млрд грн, передает корреспондент LIGA.net.

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Лоты №1 (крупнейший на тендере) и №2 купил оператор lifecell. После одного шага повышения цены он заплатил 601 600 050 грн и 307 650 501 грн, соответственно.
 
Следующие три лота достались оператору Киевстар. Лоты №3 и №4 стоили компании по 293 000 477 грн, лот №5 - после второго повышения цены - 330 301 000 грн.
 
Последние два лота взял Vodafone-Украина. Лот №6 оператор приобрел за 345 000 000 грн - после четвертого повышения цены. Лот №7 - за 286 000 200 грн.
Всего поступления от торгов превысили первоначальную сумму на 169 млн грн. Срок действия лицензий - 15 лет.
 
Ранее сообщалось о том, что Кабмин дал добро на тендер по 4G.
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Теги: 4G, тендер, украина
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Источник: Liga.net

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