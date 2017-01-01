Nord Stream 2 разрешили строительство в водах Германии

Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода.

Сегодня, 31 января, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности.

"Nord Stream 2 осознает свою ответственность за сохранение этой чувствительной экосистемы и учитывает все особенности на стадии планирования. Кроме того, мы принимаем во внимание интересы всех затрагиваемых сторон, таких, как, судоходство и туризм", - отметил Йенс Ланге, менеджер по получению разрешений в Германии, Nord Stream 2 AG. "Это разрешение - важный этап в комплексном процессе получения разрешений этого проекта", - добавил он.

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В начале ноября 2017 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии (аналог исключительной экономической зоны, или ИЭЗ). Это необходимое предварительное условие для выдачи разрешения Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии в германской ИЭЗ, которое планируется получить в первом квартале 2018 года, пояснили в компании.

Сообщается, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику.

"Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018 году", - отметили в компании.

Ранее сообщалось о том, чем опасен Северный поток-2.