Коболев прокомментировал решение Германии по Северному потоку-2
Разрешение Германии на строительство газопровода Северный поток-2 - очередной звоночек для Киева, времени осталось очень мало. Об этом написал глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
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“Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало“, - прокомментировал решение немецкой стороны Коболев.
Напомним, 31 января компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.
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ждем высеров педрота!