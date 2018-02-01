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Коболев прокомментировал решение Германии по Северному потоку-2

Комментариев: 3
Глава Нафтогаза назвал "очередным звоночком" разрешение Германии на строительство газопровода в своих водах.
Новость Коболев назвал "очередным звоночком"
Новость Коболев назвал "очередным звоночком"
facebook.com

Разрешение Германии на строительство газопровода Северный поток-2 - очередной звоночек для Киева, времени осталось очень мало. Об этом написал глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

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“Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало“, - прокомментировал решение немецкой стороны Коболев.

Напомним, 31 января компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. 

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Теги: коболев, сверный поток 2, германия
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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  01.02.2018, 13:29
Оценка:  0
гость
Ну времени мало осталось согласен. А что прикажете туда отправить добробаты Семенченко? Пусть ставят свои блокпосты. А что ещё мы можем (должны) сделать, чтобы остановить северный поток в Германии?
гость  (аноним)  01.02.2018, 12:59
Оценка:  +1
гость
какой-то даун из России уже высрался к комментах
акционер Газпрома сто пудов )))))
гость  (аноним)  01.02.2018, 12:35
Оценка:  -2
гость
Да это не звоночек, а каклищам по еплищу в самый громкий рупор...Типа ваша фамилия голуби и вы в пролете!
ждем высеров педрота!
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