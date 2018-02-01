Roshen просит суд запретить Ашану выпуск Киевского торта
Кондитерская корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом Ашан Украина права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой "Киевский торт" и торт Киевский. Об этом говорится в решении суда, обнародованном 24 января.
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Корпорация требует, чтобы суд запретил ООО Ашан Украина использовать названия Киевский торт и торт "Киевский", а также графических элементов в виде листьев каштана, поскольку покупатель может спутать упаковку с Киевским тортом производства Рошен.
Аналогичные требования в данном решении суда изложены по отношению к ООО Беллария. Также Roshen просит суд обязать ООО Беллария изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки тортов с соответствующими надписями и изображениями.
Согласно решению суда, товарный знак Киевский торт признан общеизвестным в Украине решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности в апреле 2017 года.
Суд рассмотрит дело на подготовительном заседании по правилам общего искового производства 5 февраля 2018 года.
Напомним, спор об использовании ТМ Киевский торт и элементов дизайна упаковки Roshen также ведет с компанией Киевхлеб.
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