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Roshen просит суд запретить Ашану выпуск Киевского торта

Комментариев: 1
Корпорация требует запретить Ашану использовать названия Киевский торт и торт Киевский, а также графических элементов в виде листьев каштана.
Аналогичные требования изложены по отношению к ООО Беллария
Аналогичные требования изложены по отношению к ООО Беллария
roshentrade.com.ua

Кондитерская корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом Ашан Украина права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой "Киевский торт" и торт Киевский. Об этом говорится в решении суда, обнародованном 24 января.

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Корпорация требует, чтобы суд запретил ООО Ашан Украина использовать названия Киевский торт и торт "Киевский", а также графических элементов в виде листьев каштана, поскольку покупатель может спутать упаковку с Киевским тортом производства Рошен.

Аналогичные требования в данном решении суда изложены по отношению к ООО Беллария. Также Roshen просит суд обязать ООО Беллария изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки тортов с соответствующими надписями и изображениями.

Согласно решению суда, товарный знак Киевский торт признан общеизвестным в Украине решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности в апреле 2017 года.

Суд рассмотрит дело на подготовительном заседании по правилам общего искового производства 5 февраля 2018 года.

Напомним, спор об использовании ТМ Киевский торт и элементов дизайна упаковки Roshen также ведет с компанией Киевхлеб.

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Теги: Roshen, ашан, киевский торт
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Источник: Liga.net

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Комментариев (2)
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Gagarinn    01.02.2018, 14:26
Оценка:  0
Gagarinn
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Вадим333    01.02.2018, 14:02
Оценка:  +1
Вадим333
Запретите всем выпускать торты и конфеты.
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