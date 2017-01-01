16 тысяч украинских компаний не сообщили о своих собственниках

Конечный срок раскрытия данных о собственниках компаний истек в 2015 году, но свыше 16 тысяч компаний проигнорировали требование закон.

16 743 украинские компании до сих пор не раскрыли сведения о своих конечных владельцах, хотя были обязаны обнародовать их еще в 2015 году. Об этом сообщает OpenDataBot.

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В октябре 2014 г был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей.

Согласно закону, компаниям необходимо внести информацию в Единый государственный реестр предпринимателей о:

- конечном владельце юридического лица;

- конечном владельце основателя, если учредитель - юридическое лицо;

- структуре собственности учредителей.

Ответственность за непредоставление такой информации возложена на юридическое лицо. Сроки предоставления этой информации истекли в мае 2015 г.

Напомним, в январе стало известно, что семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок на сумму 170 тысяч гривен.