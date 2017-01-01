Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман призвал остановить введение "тарифов для олигархов"

Комментариев: 0
Глава правительства считает, что новая методика несправедлива и может привести к подорожанию электроэнергии.
Премьер считает, что новая методика несправедлива
Премьер считает, что новая методика несправедлива
depositphotos.com

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает руководство Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть методику начисления RAB-тарифов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читай также: Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля

Премьер считает, что новая методика несправедлива и может привести к необоснованному подорожанию электроэнергии для потребителей.

"В таком исчислении рабтарифы несправедливые. Не вижу объективного расчета, почему такие начисления. Это моя позиция. Я призываю пересмотреть этот подход", - заявил он.

В Кабмине напомнили, что введение новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго - так называемое RAB-регулирование - прерогатива и компетенция НКРЭКУ.

Что касается самого решения, то идея стимулирующего тарифообразования - дополнительных инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний - в целом поддерживается правительством Украины, напомнили в Кабмине.

"Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов - 12,5% - приведет к необоснованному росту тарифов для промышленности, что напрямую отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги", - заявили в правительстве.

Ранее сообщалось о том, что решение о RAB-тарифах опубликовано и вступило в силу.

Поделись:
Теги: тарифы, гройсман
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь