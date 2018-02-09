Автопроизводство в Украине выросло в 1,5 раза

Украинские заводы в январе 2018 года произвели 570 автотранспортных средств.

В январе 2018 г на украинских заводах было произведено 570 автотранспортных средств, что на 44,7% больше результата прошлогоднего января. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

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В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 479 шт (все - производства ЧАО Еврокар: +59,7% к январю 2017 г).

Количество коммерческих автомобилей в отчетном месяце - 32 ед, что на 45,8% меньше прошлогоднего показателя.

Также в январе было произведено 59 автобусов. Этот объем производства на 68,6% превысил показатель января 2017 г.

Ранее сообщалось о том, что Украина одна из лидеров по продажам электромобилей в Европе.