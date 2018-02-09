Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Автопроизводство в Украине выросло в 1,5 раза

Комментариев: 1
Украинские заводы в январе 2018 года произвели 570 автотранспортных средств.
Количество коммерческих автомобилей в отчетном месяце - 32 ед
Количество коммерческих автомобилей в отчетном месяце - 32 ед
depositphotos.com

В январе 2018 г на украинских заводах было произведено 570 автотранспортных средств, что на 44,7% больше результата прошлогоднего января. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Читай также: Льготы на импорт электрокаров: на сколько подешевеют автомобили

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 479 шт (все - производства ЧАО Еврокар: +59,7% к январю 2017 г).

Количество коммерческих автомобилей в отчетном месяце - 32 ед, что на 45,8% меньше прошлогоднего показателя.

Также в январе было произведено 59 автобусов. Этот объем производства на 68,6% превысил показатель января 2017 г.

Ранее сообщалось о том, что Украина одна из лидеров по продажам электромобилей в Европе.

Поделись:
Теги: производство авто, авто украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
PereZX    09.02.2018, 18:11
Оценка:  0
PereZX
В основном это Шкоды, с "Еврокара", как я понимаю?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь