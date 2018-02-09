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Roshen: Претензий к Ашану по выпуску Киевского торта нет

Комментариев: 2
Корпорация просит суд запретить Ашану продавать Киевские торты производства ООО Беллария.
Требования изложены по отношению к ООО Беллария
Требования изложены по отношению к ООО Беллария
roshentrade.com.ua
Кондитерская корпорация Roshen сообщает, что не имеет претензий к гипермаркету Ашан Украина относительно права выпуска Киевского торта. “Корпорация Рошен заявляет, что не имеет претензий к Ашан Украина Гипермаркет по производству продукции под названием Киевский торт, поскольку, как нам известно, последний такого производства не осуществляет“, - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению корпорации, Roshen имеет претензии исключительно к продукции, которую производит компания Беллария и считает, что нанесение знака Киевский торт на упаковку соответствующих кондитерских изделий этой компанией незаконно.

Напомним, спор об использовании ТМ Киевский торт и элементов дизайна упаковки Roshen также ведет с компанией Киевхлеб.
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Теги: Roshen, киевский торт
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Источник: Liga.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.02.2018, 20:20
Оценка:  0
гость
Позорно называть Киевским тортом то г..но, которое производит кордитерская фабрика Рошен. От настоящего Киесвкого торта в продукции Рошен не осталось даже запаха.
гость  (аноним)  09.02.2018, 16:56
Оценка:  +1
гость
Порохобот Peot почему-то до сих пор не поддержал Петра Вальцмана на этой теме, за что будет сурово наказан руководство кибер- сотни при Министерстве "Правды" Украины!
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