Roshen: Претензий к Ашану по выпуску Киевского торта нет

Корпорация просит суд запретить Ашану продавать Киевские торты производства ООО Беллария.

Кондитерская корпорация Roshen сообщает, что не имеет претензий к гипермаркету Ашан Украина относительно права выпуска Киевского торта. “Корпорация Рошен заявляет, что не имеет претензий к Ашан Украина Гипермаркет по производству продукции под названием Киевский торт, поскольку, как нам известно, последний такого производства не осуществляет“, - сказано в сообщении.