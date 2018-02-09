Roshen: Претензий к Ашану по выпуску Киевского торта нет
Корпорация просит суд запретить Ашану продавать Киевские торты производства ООО Беллария.
Кондитерская корпорация Roshen сообщает, что не имеет претензий к гипермаркету Ашан Украина относительно права выпуска Киевского торта. “Корпорация Рошен заявляет, что не имеет претензий к Ашан Украина Гипермаркет по производству продукции под названием Киевский торт, поскольку, как нам известно, последний такого производства не осуществляет“, - сказано в сообщении.
Читай также: Roshen просит суд запретить Ашану выпуск Киевского торта
Согласно сообщению корпорации, Roshen имеет претензии исключительно к продукции, которую производит компания Беллария и считает, что нанесение знака Киевский торт на упаковку соответствующих кондитерских изделий этой компанией незаконно.
Напомним, спор об использовании ТМ Киевский торт и элементов дизайна упаковки Roshen также ведет с компанией Киевхлеб.
Полная версия правил