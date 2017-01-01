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Кабмин утвердил финплан Укрзализныци

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В финплане предусматривает в четыре раза больше инвестиций, чем в 2016 году.
Финплан предусматривает 6,9 млрд грн инвестици
Финплан предусматривает 6,9 млрд грн инвестици
depositphotos.com

Кабинет министров утвердил финансовый план ПАО Укрзализныця. Об этом сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов.

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"Правительство только что утвердило финплан компании на 2018 год", - написал он в Twitter.

Кравцов сообщил, что финплан предусматривает 6,9 млрд грн инвестиций, а это в четыре раза больше, чем в 2016 году, в шесть, чем в 2015 и в 2,5 раза больше, чем выполнено в 2017 году.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця получит 150 млн евро от ЕБРР.

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Теги: Укрзализниця, кабмин, финансовый план
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Источник: Liga.net

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