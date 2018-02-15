Глава ГФС рассказал о ситуации с авто на еврономерах

По словам Мирослава Продана, какую модель не выберешь - получишь порцию критики с одной и другой стороны.

Правительство ищет сбалансированное решение относительно машин с еврономерами, которое позволит уравновесить ситуацию. Об этом и. о. главы ДФС Мирослав Продан рассказал в интервью ЭП.

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“Нужно учесть интересы тех, чьи авто находятся на таможенной территории с нарушением сроков, и тех, кто честно заплатил все таможенные платежи при растаможивании“, - отметил Продан.

По словам главы ДФС, в 2017 году в Украину было ввезено почти 960 тыс транспортных средств с иностранной регистрацией. На конец января 2018 на территории Украины находится 425,4 тыс таких авто, с нарушением срока - более 246,4 тыс автомобилей.

“То есть эти машины не зарегистрированы, из них не уплачены налоги“, - подчеркнул Продан.

Он отметил, что поиск модели решения проблемы продолжается.

“Какую модель не выберешь - получишь порцию критики с одной и другой стороны. Поэтому идет поиск оптимального варианта, который не будет популистским, но и не повлечет еще большее противостояние и напряжения в обществе“, - сказал глава ГФС.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растут продажи новых автомобилей.