Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава ГФС рассказал о ситуации с авто на еврономерах

Комментариев: 2
По словам Мирослава Продана, какую модель не выберешь - получишь порцию критики с одной и другой стороны.
Решение проблемы ищут чиновники
Решение проблемы ищут чиновники
olx.ua

Правительство ищет сбалансированное решение относительно машин с еврономерами, которое позволит уравновесить ситуацию. Об этом и. о. главы ДФС Мирослав Продан рассказал в интервью ЭП.

Читай также: Васадзе рассказал, как авто на еврономерах влияют на работу ЗАЗ

“Нужно учесть интересы тех, чьи авто находятся на таможенной территории с нарушением сроков, и тех, кто честно заплатил все таможенные платежи при растаможивании“, - отметил Продан.

По словам главы ДФС, в 2017 году в Украину было ввезено почти 960 тыс транспортных средств с иностранной регистрацией. На конец января 2018 на территории Украины находится 425,4 тыс таких авто, с нарушением срока - более 246,4 тыс автомобилей.

“То есть эти машины не зарегистрированы, из них не уплачены налоги“, - подчеркнул Продан.

Он отметил, что поиск модели решения проблемы продолжается.

“Какую модель не выберешь - получишь порцию критики с одной и другой стороны. Поэтому идет поиск оптимального варианта, который не будет популистским, но и не повлечет еще большее противостояние и напряжения в обществе“, - сказал глава ГФС.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растут продажи новых автомобилей.

Поделись:
Теги: продан, авто, еврономера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.02.2018, 18:15
Оценка:  0
гость
На фото авто с российскими номерами, очень в тему.))
Coюзник    15.02.2018, 17:43
Оценка:  +1
Coюзник
Ну как миниму их надо внести в базу и обязать купить полис ОСАГО ... а потом что то решать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь