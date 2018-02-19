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Украина остается без рабочих рук - Bloomberg

Комментариев: 9
По данным Международной организации миграции, 12% украинцев нашли работу за границей или планируют это сделать.
Процес трудовой миграции в Украине не прекращается
Процес трудовой миграции в Украине не прекращается
depositphotos.com

Украина помогла залатать дыры на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также из-за привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы, пишет Bloomberg.

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Как отмечает издание, низкий уровень зарплат, конфликт с РФ, девальвация гривни и коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев. "Причины для украинских работников уехать очевидны. Дома они получают в среднем 7100 грн в месяц, что равно $265. В это время, в Польше им предлагают 3500 злотых или $1046", - отмечается в материале.

По данным Международной организации миграции, 12% украинцев нашли работу за границей или планируют это сделать, пишет издание.

Польша, Словакия и Чехия позволяют украинцам трудоустраиваться временно, на несколько месяцев. Украинцы получили возможность без виз путешествовать по всей Европе, и это открыло путь как для тех, кто хочет работать за границей легально и нелегально. Транспортные связи тоже улучшились.

При этом, отмечает издание, привлекательность эмиграции может сократиться. Потому что средние зарплаты чернорабочих в Украине и в Польше примерно одинаковы. Компании подсчитывают, что большинство работников в конечном итоге возвращаются домой. 

Ранее сообщалось о том, как трудоустроиться в Польше.

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Теги: Трудовая миграция, украина
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Источник: Liga.net

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Комментариев (9)
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Бульба  (аноним)  19.02.2018, 21:16
Оценка:  -1
Бульба
Вата соси куй и пиши дальше бред)))
FPN    19.02.2018, 20:27
Оценка:  -1
FPN
А ПОЧЕМУ В КАНАДЕ НЕТ?! ТАМ БОЛЬШАЯ ДИАСПОРА.
гость  (аноним)  19.02.2018, 19:11
Оценка:  +2
гость
Тоже самое произошло в Болгарии, Латвии, Румынии.
ЕС это вполне устраивает. Нищая страна под её протекторатом - источник рабочей силы, источник скупки трафиковых отраслей, а то что в стране остануться одни пенсионеры их не волнует.
Сами же слили свою страну, чего ж теперь бить себя ушами по щекам.
гость  (аноним)  19.02.2018, 18:52
Оценка:  +1
гость
гостьь  (аноним)  19.02.2018, 18: 26 - и-за таких подонков как ты навязывающих бандеру и мову и произошел расскол нации, такие мрази как ты скакали и сдали страну Европейким эксплуататорам, которые уничтожают все население
Dimon-111    19.02.2018, 19:04
Оценка:  -2
Dimon-111
А Россия нашу страну оказывается не эксплуатировала!!!??? Продавая газ по 400-500$
Dimon-111    19.02.2018, 19:04
Оценка:  -2
Dimon-111
А Россия нашу страну оказывается не эксплуатировала!!!??? Продавая газ по 400-500$
гость  (аноним)  19.02.2018, 18:26
Оценка:  +3
гость
(аноним) 19.02.2018, 17:54
анонимное трепло, чего не расскажешь, что никто теперь не угонится за Донбассом в плане нищеты и бегства местных куда угодно в поисках работы?
Рассия же пришла, говенный ру сский мир принесла?
гость  (аноним)  19.02.2018, 17:54
Оценка:  -4
гость
Потихоньку в Неньке остаются только пенсионеры и умственно отсталые свидомые мрази. Все толковые люди уезжают в Европу и Россию жить и работать, уже около 5 млн уехало, 1,5 в Европу и 3,5 в Россию
Dimon-111    19.02.2018, 19:01
Оценка:  -1
Dimon-111
Результат немножко другой - в Западной Украине прилично выросла зарплата.
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