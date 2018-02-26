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Торги по второму 4G-тендеру состоятся 6 марта

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2 марта НКРСИ раскроет конверты с ценовыми предложениями участников - Киевстар, Vodafone и lifecell.
В диапазоне 1800 МГц будет 6 лотов
В диапазоне 1800 МГц будет 6 лотов
depositphotos.com

Проведение торгов “с голоса“ по второму 4G тендеру в диапазоне 1800 МГц запланировано на 6 марта.

Об этом на Facebook написала пресс-секретарь Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Татьяна Лиговская.

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На втором 4G тендере, в диапазоне 1800 МГц будет 6 лотов. Три первых лота закрепляются за конкретными операторами, чтобы обеспечить непрерывность оказания услуги. Это означает, что каждый из операторов большой тройки сможет выкупить отведенный ему кусок спектра по стартовой цене. Первый лот (30 МГц) достанется lifecell за 795 млн грн, второй (50 МГц) - Киевстару за 1,325 млрд грн, за третий (40 МГц) - Vodafone Ukraine 1,06 млрд грн.

Цена трех последних лотов по 10 МГц - 265 млн грн за каждый. Их может купить каждый из операторов.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин дал добро на тендер по 4G.

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Теги: 4G, тендер
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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bondan    26.02.2018, 18:59
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bondan
А мир переходит на 6 G. А почему Укртелеком забыли? Даешь на стационар - 7 G.
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