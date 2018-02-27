Amazon купила стартап с украинскими разработчиками за $1 млрд
Покупка компании Ring с украинским R&D стала одной из крупнейших сделок в истории Amazon .
Американская корпорация Amazon купила стартап Ring с главным офисом в Калифорнии. Об этом сообщает CNBC.
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Ring - производитель умных звонков и камер наблюдения. Вся технологическая часть продуктов, включая технологию распознавания образов, производится командой Ring в Киеве. В столичном R&D центре работает более 300 инженеров.
Ring ранее привлекал инвестиции на общую сумму в $209 млн. Последняя оценка стоимости компании, согласно Pitchbook, $760 млн.
Сумма сделки с Amazon не разглашается. Но, по данным собеседника Reuters, она составила $1 млрд, что делает ее одной из самых крупных покупок Amazon за всю историю.
Ранее сообщалось, что Амазон может заработать в Украине.
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