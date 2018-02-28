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Кабмин запустил работу Фонда энергоэффективности

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Правительство приняло ряд документов, регулирующих деятельность Фонда энергоэффективности.
Фонд энергоэффективности будет поддерживать ОСМД
Фонд энергоэффективности будет поддерживать ОСМД
depositphotos.com

Кабинет министров Украины на заседании 28 февраля утвердил ряд документов, которые позволят запустить работу Фонда энергоэффективности. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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В частности, были утверждены: положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, типовой договор с независимым членом набсовета, методика расчета экономии энергии в результате реализации мероприятий по энергоэффективности, основные направления деятельности и кадровые требования к менеджменту Фонда.

“Правильные меры по энергосбережению могут снизить коммунальные счета в 2-3 раза“, - заявил по этому поводу премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, на местах сосредоточены более 100 млрд грн дополнительных доходов для проведения необходимых мероприятий.

По словам вице-премьера Геннадия Зубко, цель программ энергоэффективности - достичь минимум 50 кВт энергопотребления на квадратный метр в жилом секторе в год.

В частности, годовую емкость нового рынка энергоэффективности он оценил в 1,5 млрд евро, ежегодный эффект на платежный баланс - до 1 млрд евро, потенциал сокращения ежегодных расходов на субсидии - до 1 млрд евро, сокращение годового потребления и импорта газа - до 5 млрд кубометров.

По словам Зубко, Фонд энергоэффективности в первую очередь будет поддерживать ОСМД во внедрении энергоэффективных проектов путем предоставления грантов (безвозмездной финансовой помощи), размер которых будет определять в соответствии с уровнем достигнутой экономии тепловой энергии после внедрения проекта по повышению уровня энергоэффективности.

Ранее сообщалось о том, что депутаты приняли закон о повышении энергоэффективности домов.

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Теги: энергоэффективность, утепление дома, коммуналка 2017, новости экономики
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Источник: Liga.net

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