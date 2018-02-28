Качай и плати: Чем закончился спор Нафтогаза с Газпромом

Нафтогаз уже дважды объявил, что выиграл суд. Газпром столько же раз не согласился с решением арбитров. Кто кому должен?

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма 28 февраля 2018 года вынес отдельное решение по второму иску НАК Нафтогаз Украины против Газпрома, которое касалось контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

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Этот иск был "дешевле" первого - спора вокруг контракта на поставку газа. В первом случае взаимные претензии стороны превышали $65,1 млрд, во втором - около $17 млрд.

Каковы итоги разбирательства?

Дорогое наследство

Контракт на поставку в Украину и транзит российского газа был подписан в 2009 году - по итогам очередной газовой войны России и Украины.

Для Нафтогаза действовало условие "бери или плати" - компания обязалась покупать по 52 млрд кубов газа в год, с возможностью снижения этого объема на 20% - до 41,6 млрд. Цена газа для Украины была привязана к котировкам нефтяной "корзины". Даже если украинский холдинг не выбирал этот газ, он был обязан за него заплатить.

По оценке Нафтогаза, с 2011 по октябрь 2015 года Украина переплатила за газ $14,1 млрд. Вместе с процентами и штрафами украинская компания по контракту на поставку суммарно требовала $18 млрд.

Транзит российского газа через Украину - прибыльная для НАКа часть двойного контракта. По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, ежегодно транзит приносит Украине $2-3 млрд (60 млрд грн в 2016 году, согласно годовому отчету компании).

Претензии топ-менеджмента украинского холдинга - недопоставка газа для транзита, низкий тариф на транзит и несоответствие контракта украинскому законодательству и директивам Третьего энергопакета.

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В контракте указано, что Газпром будет передавать для транзита по 110 млрд кубов в год, а в 2009 году прокачает свыше 119 млрд кубометров. Это обязательство осталось невыполненным, более того - в 2014-2015 годах транзит снизился до 62-67 млрд кубов в год.

Также НАК был недоволен ставкой тарифа на транзит. Хотя в контракте предусмотрена возможность пересмотра, она оставалась неизменной с 2009 года.

Совокупные претензии - $16 млрд.

Кроме денежной компенсации Нафтогаз также требовал привести контракт в соответствие с новым законодательством Украины и Европейского Союза, передать выполнение контракта оператору украинской газотранспортной системы (ГТС) Укртрансгазу и изменить тариф на транзит на оставшееся время контракта - до 2019 года.

Ответные меры

В споре по контракту на поставку газа претензии Газпрома были больше - $56 млрд, в основном - по требованиям "бери-или-плати", штрафам и процентам.

В споре по транзиту российская компании требовала около $50 млн (долг, штрафы и проценты) - за якобы несанкционированный отбор газа для транзита.

Вместе с тем Газпром настаивал на неизменности условий контракта.

Такая позиция означает нераспространение на Газпром повышенных ставок за транзит, которые с 2016 года внедрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Первая серия

Первый арбитраж снял большую часть обязательств с Нафтогаза, отклонив многомиллиардные требования Газпрома.

Условие "бери и плати" сохранилось, но на оставшееся время действия контракта (2018-2019 гг.) обязательства Нафтогаза снижены до 5 млрд кубов в год, с возможностью снижения этого объема на 20% - до 4 млрд. Нафтогаз настаивал в суде, чтобы пункта "бери или плати" в контракте не было.

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Цену газа стороны должны согласовать исход из котировок на одном из европейских хабов. Также Газпром не имеет права требовать оплаты несогласованных с НАКом поставок в ОРДЛО и запрещать перепродажу газа, проданного в Украину.

Нафтогаз все же должен доплатить за газ, поставленный в 4 квартале 2013 - 2 квартале 2014 года. Согласно данным отчетности Газпрома за IV квартал 2017 года, Нафтогаз должен $2,018 млрд (+0,03% за каждый день просрочки с 22 декабря 2017 года).

Таким образом, НАК добился уменьшения своих обязательств по итогам первого арбитражного разбирательства - по контракту на поставку газа. Но фактически компания оказалась в минусе на $2 млрд (вместо $56 млрд).

Позиция Газпрома в отношении результатов первого арбитража двойственна: с одной стороны, российская компания пытается оспорить промежуточное решение арбитража (которое закрепляло принципы решения), с другой - уже перестала выставлять Нафтогазу счета за ОРДЛО.

Транзитный итог

По итогам второго спора арбитраж согласился, что Газпром нарушил условия соглашения по объемам транзита и присудил Нафтогазу компенсацию в $4,63 млрд.

В итоге должником стал российский газовый монополист. Согласно заявлению Нафтогаза, Газпром должен заплатить по итогам двух споров $2,56 млрд.

Хотя украинская компания требовала по транзитному иску около $16 млрд, Коболев заявил, что доволен выигрышем арбитража.

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Пока неясно, как именно будут решены другие вопросы. Например, арбитраж не поддержал пересмотр тарифа на транзит и пересмотр условий контракта в соответствии с украинским и европейским законодательством. Под эгидой реформы рынка газа Нафтогаз пытался перевести контракт на другого оператора - свою дочернюю компанию Укртрансгаз.

В Газпроме сообщили, что с решением арбитров по вопросу компенсации не согласны и будут "защищать свои права всеми способами, доступными в соответствии с применимым законодательством".

Нафтогаз в скором времени предложит Газпрому провести переговоры по условиям контракта на транзит, с учетом решения арбитража. заявил Коболев.

Инфографика - Нафтогаз

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности на декабрь.