Нафтогаз: Украина предотвратила искусственный газовый кризис

По словам главы Нафтогаза, транзиту газа в Европу ничего не угрожает.

Коболев напомнил, что Газпром снизил на 20% давление facebook.com/andriy.kobolyev

Разногласия между Газпромом и Украиной не угрожают транзиту газа в Евросоюз. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal.

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Коболев подчеркнул, что для Европы риски исчезли. “Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел“, - сказал глава Нафтогаза.

Он напомнил, что Газпром снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. По словам Коболева, Украине пришлось увеличить расход энергии, чтобы обеспечить транзит газа в ЕС.

Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с Газпромом.