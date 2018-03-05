Нафтогаз: Украина предотвратила искусственный газовый кризис
По словам главы Нафтогаза, транзиту газа в Европу ничего не угрожает.
Разногласия между Газпромом и Украиной не угрожают транзиту газа в Евросоюз. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal.
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Коболев подчеркнул, что для Европы риски исчезли. “Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел“, - сказал глава Нафтогаза.
Он напомнил, что Газпром снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. По словам Коболева, Украине пришлось увеличить расход энергии, чтобы обеспечить транзит газа в ЕС.
Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с Газпромом.
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