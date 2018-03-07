Нафтогаз объяснил, как формируется цена газа: инфографика

Стоимость самого газа составляет около 5 тыс грн за тысячу кубометров при конечной цене для потребителей в 7 тыс грн.

В эту сумму входит себестоимость газа depositphotos.com

Нафтогаз Украины объяснил, как формируется цена газа для потребителей. Соответствующие расчеты компания опубликовала на своей странице в Facebook.

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Так цена газа для потребителей по состоянию на февраль 2018 г. составила 6958 грн за тысячу кубометров.

В эту сумму входят:

- себестоимость газа - 4942 грн;

- НДС - 1160 грн;

- стоимость транспортировки распределительными сетями - 514 грн;

- стоимость транспортировки магистральными газопроводами - 219 грн;

- наценка поставщика со спецобязательствами - 124 грн.

Ранее сообщалось, что благодаря решению Стокгольмского арбитража цена российского газа для Украины снизится от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров.