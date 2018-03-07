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Нафтогаз объяснил, как формируется цена газа: инфографика

Комментариев: 3
Стоимость самого газа составляет около 5 тыс грн за тысячу кубометров при конечной цене для потребителей в 7 тыс грн.
В эту сумму входит себестоимость газа
В эту сумму входит себестоимость газа
depositphotos.com

Нафтогаз Украины объяснил, как формируется цена газа для потребителей. Соответствующие расчеты компания опубликовала на своей странице в Facebook.

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Так цена газа для потребителей по состоянию на февраль 2018 г. составила 6958 грн за тысячу кубометров.

В эту сумму входят:

- себестоимость газа - 4942 грн;

- НДС - 1160 грн;

- стоимость транспортировки распределительными сетями - 514 грн;

- стоимость транспортировки магистральными газопроводами - 219 грн;

- наценка поставщика со спецобязательствами - 124 грн.

Ранее сообщалось, что благодаря решению Стокгольмского арбитража цена российского газа для Украины снизится от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров.

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Теги: Нафтогаз, газ, цена
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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  07.03.2018, 12:36
Оценка:  0
гость
А газ власного выдобутку тоже для громадян по еврейской коште?
гость  (аноним)  07.03.2018, 12:23
Оценка:  0
гость
Или конечная цена еще не конец? КОНЕЦ это чье-то начало...(как у Высоцкого в песне)
гость  (аноним)  07.03.2018, 12:21
Оценка:  +1
гость
при конечной цене для потребителей в 7 тыс грн.

Че то не клеиться - в платежках цифра больше!
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