Украина увеличила экспорт зерновых в три раза за семь лет

В 2017 году Украина экспортировала 41,8 млн т зерновых .

Экспорт зерновых в 2017 г на внешние рынки составил 41,8 млн т, что в три раза превышает показатели 2010 г и на 4% больше, чем в 2016 г. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики, член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает Latifundist.

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Пугачев отметил, что в 2017 г был достигнут рекордный объем зарубежных поставок кукурузы - 19,4 млн т, что на 12,2% больше показателей 2016 г и в 4,8 раза превышает результаты 2010 г.

“Объемы экспорта пшеницы, хотя и превысили показатели 2010 г в 3,6 раза, остались почти на уровне 2016 г и составили в прошлом году 17,3 млн т. По сравнению с 2016 г заметно - в 1,6 раза - увеличился экспорт сорго зернового. Объемы его зарубежных поставок составили в прошлом году 148,3 тыс т. Это почти в 4 раза превышает показатели 2010 г. Поставки ячменя за границу остались почти на уровне предыдущего года - 4,9 млн т. Объем экспорта ржи увеличился по сравнению с 2016 г более чем в четыре раза и составил в прошлом году 25 тыс т“, - прокомментировал эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Украина за 10 дней исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС.