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В Украине растут закупочные цены на свинину: график

Комментариев: 4
За первую неделю марта закупочные цены на свинину в живом весе выросли на 3%, превысив 47 грн/кг.
Среднерыночная цена прибавила 3% и превысила 47 грн/кг
Среднерыночная цена прибавила 3% и превысила 47 грн/кг
depositphotos.com

С начала марта в Украине растут закупочные цены на свинину. Об этом сообщает Ассоциация свиноводов Украины.

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Если в феврале цена на свинину в живом весе колебалась на уровне 44,5-46 грн/кг, по итогам первой недели марта они поднялись на 0,5-2 грн/кг. Среднерыночная цена прибавила 3% и превысила 47 грн/кг.

“Согласно отзывам мясопереработчиков такой уровень цен для этого периода и уровня активности реализации слишком высок. Как следствие, некоторые из операторов или сократили объемы заготовки, а вовсе ее прекратили, перейдя на закупку свинины в элементах у других поставщиков или на собственные мороженые запасы“, - сказано в сообщении.

Кроме ограниченного предложения свиней убойных кондиций, стимулом для повышения цен стали и ожидания лучшей торговли в период праздничных выходных. Дополнительным фактором поддержки восходящего движения цен послужили погодные условия, которые усложнили логистику закупки для мясопереработки.

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Относительно того, перерастет ли скачок цен в устойчивее восходящее движение, единодушных прогнозов нет. Озвученные ожидания относительно цен накануне Пасхи также существенно отличаются и колеблются в пределах 48-52 грн/кг.

Динамика цен на свинину I категории в живом весе, данные Ассоциации свиноводов Украины

Ранее сообщалось, почему дорожают продукты питания.

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Теги: свинина, живой вес, цена
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Источник: Liga.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  12.03.2018, 19:44
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гость
Украина западу всегда нжна была для войны с Россией. Швеция, Германия, США... Потомучто использовать нациков в Украине проще простого... А на народ плевать ЕС, дешевая рабочая сила. Мы такая себе резервация сейчас на окраине.
гость  (аноним)  12.03.2018, 19:30
Оценка:  0
гость
Ну чтож таков суровый украинский мир...
гость  (аноним)  12.03.2018, 18:03
Оценка:  +1
гость
гость (аноним) 12.03.2018, 17:53, дешевле 20грн закупают? а вы не преувеличиваете???
гость  (аноним)  12.03.2018, 17:53
Оценка:  0
гость
А об ассоциации свиноводов украины знают в Украине в селах? Там закупают в 2,5 раза ниже.
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