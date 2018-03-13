Эстония присоединится к заявлению против Северного потока-2

Эстония подпишет заявление против Северного потока-2, сделанное ранее Литвой, Латвией и Польшей.

Спикер парламента Эстонии Эйки Нестор от имени своей страны присоединится к заявлению, направленному против газопровода Северный поток-2 (Nord Stream 2). Об этом сообщает Коммерсантъ.

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"Эстония считает Северный поток-2 политическим проектом,- сообщил он.- Мы хотим, чтобы Совет Европейского союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу".

Согласно предложенным поправкам, все трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в ЕС, должны соответствовать положениям энергетического законодательства Евросоюза.

"Я подпишу от имени Эстонии лишь те заявления, с которыми ознакомился заранее. Заявление стало результатом сотрудничества между Литвой и Польшей",- заявил Эйки Нестор.

Ранее сообщалось о том, чем опасен Северный поток-2.