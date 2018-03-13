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Эстония присоединится к заявлению против Северного потока-2

Комментариев: 4
Эстония подпишет заявление против Северного потока-2, сделанное ранее Литвой, Латвией и Польшей.
Эстония считает Северный поток-2 политическим проектом
Эстония считает Северный поток-2 политическим проектом
depositphotos.com

Спикер парламента Эстонии Эйки Нестор от имени своей страны присоединится к заявлению, направленному против газопровода Северный поток-2 (Nord Stream 2). Об этом сообщает Коммерсантъ.

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"Эстония считает Северный поток-2 политическим проектом,- сообщил он.- Мы хотим, чтобы Совет Европейского союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу".

Согласно предложенным поправкам, все трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в ЕС, должны соответствовать положениям энергетического законодательства Евросоюза.

"Я подпишу от имени Эстонии лишь те заявления, с которыми ознакомился заранее. Заявление стало результатом сотрудничества между Литвой и Польшей",- заявил Эйки Нестор.

Ранее сообщалось о том, чем опасен Северный поток-2.

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Теги: северный поток, эстония
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Источник: Liga.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  13.03.2018, 17:28
Оценка:  -1
гость
Ну ладнр Польша... Ну а эти 3 области что значат??
гость  (аноним)  13.03.2018, 16:48
Оценка:  0
гость
да просто все выблядки постсоветского пространства и варшавского блока привыкли жить за счет ссср, и теперь пытаются доить Россию, так как в ближайшие годы еврейсоюз осадит от кормушки "на развитие"!
Лапотник  (аноним)  13.03.2018, 16:35
Оценка:  +1
Лапотник
Чот ж нас лапотных так не любят?
Мы же все для этого делаем: шантажируем, угрожаем,убиваем.
Что не так?
гость  (аноним)  13.03.2018, 15:19
Оценка:  -2
гость
ну конечно приболты не хотят покупать патриотичный американский СПГ! и при каждом случае скулят в сторону России, ведь пособия от евросоюза и сшп надо отлаивать!
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