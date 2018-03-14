На работу в Польшу будут уезжать до 300 тысяч украинцев ежегодно

Нацбанк Польши прогнозирует въезд в страну от 200 до 300 тысяч украинских трудовых мигрантов ежегодно до конца 2020 года.

Около 56% хочет зарабатывать не менее 3 тыс злотых depositphotos.com

Национальный банк Польши прогнозирует, что до конца 2020 г на польский рынок труда будут прибывать по 200-300 тыс украинцев ежегодно. Об этом, как сообщает Польское радио, заявил замдиректора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.

По его словам, число украинцев на рынке труда Польши сейчас растет медленнее, чем в 2016-2017 гг, на которые пришелся пик трудовой миграции из Украины.

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К 2050 г экономике Польши не будет хватать 10,6 млн трудоспособных человек в возрасте 18-44 лет. По данным Deloitte, дефицит рабочей силы можно сбалансировать миграцией 4,5 работников из-за восточной границы Польши.

В свою очередь, данные Upper Job показывают, что ожидания украинцев относительно размеров заработной платы растут.

56% хочет зарабатывать не менее 3 тыс злотых (22,7 тыс грн), 20% - более 5 тыс злотых (38 тыс грн).

Исследование этой компании подтверждают, что Польша сейчас является наиболее привлекательным для украинцев рынком труда. 80% работников из Украины, пересекающих границу, хотели бы остаться в Польше.

Ранее в ООН спрогнозировали, что уровень безработицы в мире повысится из-за замедления роста, политической и экономической неопределенности и нехватки инвестиций.