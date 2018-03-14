Трамп планирует обложить пошлинами китайский импорт на $60 млрд

По данным СМИ, речь идет о продукции телекоммуникационного и технологического секторов.

Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на импорт китайской продукции, объем которого оценивается в $60 млрд в год, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, обсуждавших вопрос с представителями Белого дома.

По их информации, речь идет о продукции телекоммуникационного и технологического секторов.

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Сообщается, что таким образом США могут отреагировать на политику Китая, которая заставляет американские компании делиться технологиями в обмен на право работать на рынке КНР.

Также отмечается, что Вашингтон не исключает расширения спектра китайских импортных товаров, которые могут попасть под санкции.

Напомним, 8 марта президент США принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.