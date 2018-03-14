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Стало известно, кому завещал свои миллиарды основатель IKEA

Комментариев: 4
Четверо детей Ингвара Кампрада получат лишь половину его состояния.
В 2015 году Forbes оценивал состояние Кампрада в $3,5 млрд
В 2015 году Forbes оценивал состояние Кампрада в $3,5 млрд
depositphotos.com

Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал направить половину своего состояния на развитие Норрланда - региона на севере Швеции.

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Как пишет газета Dagens Nyheter, четверо его детей получат половину состояния. Вторую часть направят в семейный фонд поддержки образования и научных исследований - на развитие предприятий Норрланда.

Точные суммы пока не названы.

Ингвар Кампрад скончался 28 января 2018 года - ему был 91 год.

Кампрад основал IKEA в 1943 году в Швеции, первый собственный магазин компания открыла в 1958 году. В августе 2017-го ритейлер управлял 403 магазинами в 49 странах мира. Продажи IKEA в период с сентября 2016 по август 2017 года составили 38,3 млрд евро, говорится на официальном сайте компании. За этот же период магазины сети посетили 936 млн человек. В Украине бренд IKEA зарегистрирован с 1994 года и принадлежит нидерландской компании Inter IKEA Systems. С 2014 года компания стала владелицей бренда с надписью на кириллице и новых графических изображений на английском языке.

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Теги: IKEA, Ингвар Кампрад, завещание
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Источник: Liga.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  14.03.2018, 13:17
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 14.03.2018, 12:54

Висят бананы высоко,
достать бананы нелегко!
СОСИ банан-через карман!
страхшоссе    14.03.2018, 13:08
Оценка:  0
страхшоссе
И когда наконец в киеве откроют настоящий магазин икеа с дешевыми ценами ?
гость  (аноним)  14.03.2018, 12:54
Оценка:  +1
гость
(аноним) 12:28 "Ведь ему уже все равно , а хохлу приятно!"

И зачем нам IKEA? Нам ублюдочный кацапстан (в лице ГАЗПРОМА) должен по Стокгольмскому арбитражу 4,6 млрд баксов!
гость  (аноним)  14.03.2018, 12:28
Оценка:  -2
гость
А почему не Украине? Срочно обращайтесь в киевский хозсуд с опротестованием зваещания! Ведь ему уже все равно , а хохлу приятно!
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