Стало известно, кому завещал свои миллиарды основатель IKEA
Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал направить половину своего состояния на развитие Норрланда - региона на севере Швеции.
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Как пишет газета Dagens Nyheter, четверо его детей получат половину состояния. Вторую часть направят в семейный фонд поддержки образования и научных исследований - на развитие предприятий Норрланда.
Точные суммы пока не названы.
Ингвар Кампрад скончался 28 января 2018 года - ему был 91 год.
Кампрад основал IKEA в 1943 году в Швеции, первый собственный магазин компания открыла в 1958 году. В августе 2017-го ритейлер управлял 403 магазинами в 49 странах мира. Продажи IKEA в период с сентября 2016 по август 2017 года составили 38,3 млрд евро, говорится на официальном сайте компании. За этот же период магазины сети посетили 936 млн человек. В Украине бренд IKEA зарегистрирован с 1994 года и принадлежит нидерландской компании Inter IKEA Systems. С 2014 года компания стала владелицей бренда с надписью на кириллице и новых графических изображений на английском языке.
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Висят бананы высоко,
достать бананы нелегко!
СОСИ банан-через карман!
И зачем нам IKEA? Нам ублюдочный кацапстан (в лице ГАЗПРОМА) должен по Стокгольмскому арбитражу 4,6 млрд баксов!