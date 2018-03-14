Стало известно, кому завещал свои миллиарды основатель IKEA

Четверо детей Ингвара Кампрада получат лишь половину его состояния.

В 2015 году Forbes оценивал состояние Кампрада в $3,5 млрд depositphotos.com

Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал направить половину своего состояния на развитие Норрланда - региона на севере Швеции.

Читай также: IKEA объявила о намерении выйти на украинский рынок

Как пишет газета Dagens Nyheter, четверо его детей получат половину состояния. Вторую часть направят в семейный фонд поддержки образования и научных исследований - на развитие предприятий Норрланда.

Точные суммы пока не названы.

Ингвар Кампрад скончался 28 января 2018 года - ему был 91 год.

Кампрад основал IKEA в 1943 году в Швеции, первый собственный магазин компания открыла в 1958 году. В августе 2017-го ритейлер управлял 403 магазинами в 49 странах мира. Продажи IKEA в период с сентября 2016 по август 2017 года составили 38,3 млрд евро, говорится на официальном сайте компании. За этот же период магазины сети посетили 936 млн человек. В Украине бренд IKEA зарегистрирован с 1994 года и принадлежит нидерландской компании Inter IKEA Systems. С 2014 года компания стала владелицей бренда с надписью на кириллице и новых графических изображений на английском языке.

Ранее сообщалось о том, что Усманов впервые попал в рейтинг богатейших людей Швейцарии.