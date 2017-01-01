Сроки отключения аналогового вещания в Украине снова перенесли
Отключение аналогового вещания в Украине пройдет в три этапа: с августа 2018 года до мая 2019-го.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания перенес сроки отключения аналогового сигнала в Украине на более поздний период. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Процесс отключения аналогового сигнала будет происходить в три этапа.
Первый - выключение аналога в отдельной области - запланирован на август 2018 г.
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Второй - выключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением канала UA: ПЕРВЫЙ, местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах - январь 2019 г.
Ранее сообщалось о том, чего ожидать украинцам от борьбы медиагрупп и кабельных операторов.
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