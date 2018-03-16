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Гройсман поручил возобновить работу химзаводов

Комментариев: 2
Премьер-министр рассказал, как обеспечить аграриев минеральными удобрениями и не допустить дефицита.
Гройсман заявил, что Украина должна защищать собственный рынок
Гройсман заявил, что Украина должна защищать собственный рынок
depositphotos.com

Ситуация на рынке минеральных удобрений Украины требует решительных шагов, направленных на восстановление собственного производства и введения антидемпинговых пошлин против нечестных производителей. Об этом сказал в эфире телеканала 112 премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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“Я поставил четкую задачу - обеспечить возобновление работы украинских предприятий химической промышленности, а их у нас много. Важно также обеспечить аграриев минеральными удобрениями и не допустить искусственный дефицит. Мы должны защищать собственный рынок. А если есть демпинговые истории, должны устанавливать антидемпинговые пошлины“, - сказал Гройсман.

Он отметил, что в этом рыночном сегменте представлены интересы различных сторон, и каждая отстаивает свои позиции. Но в итоге, подчеркнул премьер-министр, “интерес должен быть только украинским“.

Ранее сообщалось о том, что парламент принял пилотный антирейдерский закон.

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Теги: гройсман, химзаводы
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Источник: Liga.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.03.2018, 16:33
Оценка:  0
гость
все мало-мальски работающие химзаводы Украины перешли на производство препарата "новичок" . Тем более технологию производства беглый химик 90-х годов в пиндостане озвучил!
гость  (аноним)  16.03.2018, 16:18
Оценка:  0
гость
Задачу поставил- да денег не дал! К тому же за 4 года беспредела заржавело мало-мальски рабочее оборудование! Ждем реверсных поставок от беларуси!
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