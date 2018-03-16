Гройсман поручил возобновить работу химзаводов
Ситуация на рынке минеральных удобрений Украины требует решительных шагов, направленных на восстановление собственного производства и введения антидемпинговых пошлин против нечестных производителей. Об этом сказал в эфире телеканала 112 премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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“Я поставил четкую задачу - обеспечить возобновление работы украинских предприятий химической промышленности, а их у нас много. Важно также обеспечить аграриев минеральными удобрениями и не допустить искусственный дефицит. Мы должны защищать собственный рынок. А если есть демпинговые истории, должны устанавливать антидемпинговые пошлины“, - сказал Гройсман.
Он отметил, что в этом рыночном сегменте представлены интересы различных сторон, и каждая отстаивает свои позиции. Но в итоге, подчеркнул премьер-министр, “интерес должен быть только украинским“.
Ранее сообщалось о том, что парламент принял пилотный антирейдерский закон.
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