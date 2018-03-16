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Украина переходит на европейские стандарты измерения газа

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В Украине газ будут измерять не кубических метрах, а в энергетических единицах.
мМетрологи Укртрансгаза приняли участие в первом заседании Совета стандартизации
мМетрологи Укртрансгаза приняли участие в первом заседании Совета стандартизации
facebook.com/utg.ua

Украина должна перейти от старых советских стандартов измерения газа - к новым, принятым в странах ЕС. Об этом в Facebook сообщила компания Укртрансгаз.

“Если сейчас мы измеряем газ в кубических метрах, то в будущем перейдем на энергетические единицы - в МДж, или кВт*ч, или Гкал“, - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что метрологи Укртрансгаза приняли участие в первом заседании Совета стандартизации и метрологии нефтегазового комплекса.

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“Вновь созданная организация, которая объединила основных игроков газового рынка, - представителей газотранспортных, газораспределительных и газодобывающих компаний и дочерних предприятий, Министерство экономического развития и торговли Украины, является площадкой для обмена опытом и обеспечения единства участников рынка в процессах адаптации к новым правилам работы“, - заявили в Укртрансгазе.

В компании добавили, что впереди еще предстоит большая работа по внедрению новых технологических регламентов и модернизации оборудования в соответствии с новыми стандартами.

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 марта, Газпром впервые с начала года поднял давление на выходе в украинскую ГТС до контрактного уровня.

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Теги: украина, европа, стандарты, измерение, газ
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  16.03.2018, 19:33
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гость
А населению будут продавать в куб. м.?
Очень выгодное наеб*лово, особенно учитывая качество того дерьма, что они называют газом
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