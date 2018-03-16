В Украине появится "черный список" дорожно-ремонтных компаний

Кабмин готовит законодательную базу для формирования "черного списка" подрядчиков, которые выполняют некачественный ремонт и строительство дорог.

Качество выполнения работ по соответствующим гарантийным срокам остается ключевым требованием при строительстве и ремонте украинских дорог. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Он рассказал, что 15 марта было принято решение о формировании мобильных групп, которые проконтролируют ситуацию на дорогах и определят дефекты.

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“Те, кто выполнял работы некачественно, за свой счет исправят ошибки“, - отметил премьер и проинформировал, что сейчас готовится законодательное решение о формировании так называемого “черного“ списка подрядчиков, которые дискредитировали себя с точки зрения качества дорог.

Сегодня, отметил премьер, средства для ремонта аккумулированы, программы открыты, система ремонта дорог работает. Поэтому важным шагом будет обеспечение прозрачности тендеров - вплоть до возможности привлечения правоохранительных органов в случае попыток совершить противоправных действия в виде, например, сговоров.

Ранее сообщалось о том, что ремонт украинских дорог может обойтись в 1,4% ВВП.