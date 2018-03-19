Всемирный банк поддержит любой сценарий рынка земли в Украине

Глава представительства ВБ в Украине заявила, что поддержит земельную реформу в варианте, предложенном Минагрополитики.

Всемирный банк одобрит любой сценарий запуска рынка земли в Украине. Об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахонен, сообщает Новое время.

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Она отметила, что ее устроит и сценарий, при котором продажа земли будет ограничена объемом до 300 га в одни руки, и землю смогут купить только физические лица - граждане Украины, как это предлагает Министерство аграрной политики и продовольствия.

“Сейчас украинские компании сосредоточены главным образом на производстве зерновых. Мы ожидаем, что после того, как рынок откроется, и в страну пойдут инвестиции, компании начнут создавать производства с высокой добавленной стоимостью“, - сказала она.

“Со временем это должно привести к тому, что холдинги адаптируют размеры своих земельных угодий. А как Украина будет проводить земельную реформу, сколько будут разрешать покупать землевладельцам или компаниям, решать правительству“, - заявила Кахонен.

Ранее в Министерстве аграрной политики назвали вероятную стоимость гектара после отмены моратория.