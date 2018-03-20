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Сенаторы США призвали правительство блокировать Северный поток-2

Комментариев: 4
Американские сенаторы призвали минфин и Госдеп активизировать усилия по недопущению строительства Северного потока-2.
Сенаторы обратили внимание на усиление опасности российского монополизма
Сенаторы обратили внимание на усиление опасности российского монополизма
depositphotos.com

39 сенаторов США направили в министерство финансов и Государственный департамент письмо с призывом активизировать усилия по противодействию реализации проекта Северный поток-2, используя санкционные инструменты. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

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Сенаторы обратили внимание на усиление опасности российского монополизма на энергетическом рынке ЕС. По мнению американских законодателей, развитие инфраструктурных проектов Газпрома в Европе превращается в продолжение агрессивной внешней политики России. Выражая обеспокоенность из-за растущих угроз для энергетической безопасности союзников США в Европе, сенаторы призывают американское Правительство шире использовать для противодействия Северному потоку-2 предусмотренные законодательством санкционные возможности.

В своем письме сенаторы отмечают, что статья 232 закона о санкциях дает администрации президента дополнительный инструмент для определения американских и иностранных юридических лиц, поддерживающих расширение почти монопольной роли Газпрома в поставках энергоресурсов союзникам США, и применения к ним санкций.

"Очевидно, что Кремль использует Газпром, чтобы оказывать политическое давление и сеять раздор среди правительств суверенных европейских стран, что недопустимо. Россия пытается использовать это влияние, чтобы поколебать трансатлантическое единство в вопросе продолжения санкций, призванных заставить Россию прекратить незаконную агрессию в Украине и выполнять Минские соглашения, с которыми она согласилась, однако продолжает их нарушать. Конгресс рассматривает закон о санкциях как инструмент, с помощью которого Администрация будет поддерживать энергетическую безопасность Европы, и мы призываем Администрацию внимательно изучить возможности применения санкций для достижения этой цели. Этот год будет решающим в судьбе Северного потока-22. Мы должны доказать нашим европейским союзникам, что решительно поддерживаем их энергетическую независимость, и что Северный поток-2 негативно повлияет на их долгосрочные интересы", - отмечают сенаторы.

Сенаторы в своем обращении также прямо указывают на угрозу достройки Северного потока-2 для экономики Украины и других стран-транзитеров Центральной и Восточной Европы. Также, по их мнению, прекращение транзита российского газа по территории Украины позволит РФ значительно активизировать полномасштабный военный конфликт на востоке Украины.

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"Мы благодарны сенаторам США и другим неравнодушным политикам, которые не боятся противостоять растущему давлению агрессивной внешней политики России, одним из инструментов которой является проект Северный поток-2. Мы активизируем усилия разъясняя опасность роста монополизма Газпрома на европейских энергетических рынках и применения ним газовой оружия. Украина имеет большой опыт сотрудничества с таким непредсказуемым партнером, как Газпром, который неоднократно использовал поставки газа для политического давления. Мы сделаем все, чтобы помешать Газпрому оказывать давление на страны ЕС, как он это делал по отношению к Украине", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Ранее сообщалось о том, чем опасен Северный поток-2.

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Теги: сша, северный поток, россия
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Источник: Liga.net

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Комментариев (4)
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Саидроненко    20.03.2018, 18:24
Оценка:  0
Саидроненко
to хворому блазню 17:56.)))))
Саидроненко    20.03.2018, 18:21
Оценка:  0
Саидроненко
Блазню чумний,у твоїх"американских братьев"відношення до українців як до рабів.Так що даремно ти сподіваєшся,реготун хворий на довбешку.Тобі брати хряк у хліву та мавпа на дереві,а у піндосів братів немає.)))))
Саидроненко    20.03.2018, 18:18
Оценка:  0
Саидроненко
Піндоси хвилюються що їх незабаром кинуть на велике бабло,не давши можливості заробити.Нехай до України свій"дешевий"газ привозять танкерами.Педро Пуйлошенко багатий,за все заплатить,а потім візьме подвійну ціну за цей газ з"нерабів".)))))
гость  (аноним)  20.03.2018, 17:56
Оценка:  0
гость
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а!
Приятно, как наши американские братья прессуют кацапских выб..лядков!!!
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