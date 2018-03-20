Сенаторы США призвали правительство блокировать Северный поток-2

Американские сенаторы призвали минфин и Госдеп активизировать усилия по недопущению строительства Северного потока-2.

39 сенаторов США направили в министерство финансов и Государственный департамент письмо с призывом активизировать усилия по противодействию реализации проекта Северный поток-2, используя санкционные инструменты. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

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Сенаторы обратили внимание на усиление опасности российского монополизма на энергетическом рынке ЕС. По мнению американских законодателей, развитие инфраструктурных проектов Газпрома в Европе превращается в продолжение агрессивной внешней политики России. Выражая обеспокоенность из-за растущих угроз для энергетической безопасности союзников США в Европе, сенаторы призывают американское Правительство шире использовать для противодействия Северному потоку-2 предусмотренные законодательством санкционные возможности.

В своем письме сенаторы отмечают, что статья 232 закона о санкциях дает администрации президента дополнительный инструмент для определения американских и иностранных юридических лиц, поддерживающих расширение почти монопольной роли Газпрома в поставках энергоресурсов союзникам США, и применения к ним санкций.

"Очевидно, что Кремль использует Газпром, чтобы оказывать политическое давление и сеять раздор среди правительств суверенных европейских стран, что недопустимо. Россия пытается использовать это влияние, чтобы поколебать трансатлантическое единство в вопросе продолжения санкций, призванных заставить Россию прекратить незаконную агрессию в Украине и выполнять Минские соглашения, с которыми она согласилась, однако продолжает их нарушать. Конгресс рассматривает закон о санкциях как инструмент, с помощью которого Администрация будет поддерживать энергетическую безопасность Европы, и мы призываем Администрацию внимательно изучить возможности применения санкций для достижения этой цели. Этот год будет решающим в судьбе Северного потока-22. Мы должны доказать нашим европейским союзникам, что решительно поддерживаем их энергетическую независимость, и что Северный поток-2 негативно повлияет на их долгосрочные интересы", - отмечают сенаторы.

Сенаторы в своем обращении также прямо указывают на угрозу достройки Северного потока-2 для экономики Украины и других стран-транзитеров Центральной и Восточной Европы. Также, по их мнению, прекращение транзита российского газа по территории Украины позволит РФ значительно активизировать полномасштабный военный конфликт на востоке Украины.

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"Мы благодарны сенаторам США и другим неравнодушным политикам, которые не боятся противостоять растущему давлению агрессивной внешней политики России, одним из инструментов которой является проект Северный поток-2. Мы активизируем усилия разъясняя опасность роста монополизма Газпрома на европейских энергетических рынках и применения ним газовой оружия. Украина имеет большой опыт сотрудничества с таким непредсказуемым партнером, как Газпром, который неоднократно использовал поставки газа для политического давления. Мы сделаем все, чтобы помешать Газпрому оказывать давление на страны ЕС, как он это делал по отношению к Украине", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Ранее сообщалось о том, чем опасен Северный поток-2.