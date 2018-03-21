Компанию DIM братьев Насиковских назвали одним из худших застройщиков года

Одна из скандальных застроек братьев Насиковских это – распиаренный ЖК Автограф.

Строительная группа DIM, совладельцами которой выступают застройщики Андрей и Александр Насиковские, заняла второе место в рейтинге ТОП-5 худших застройщиков Киева.

Это следует из перечня строительных компаний, составленный журналистами, экспертами, общественными организациями и инвесторами на первичном рынке недвижимости, передает Политека.

Согласно обнародованному рейтингу, составленного по широкой методологии, в пятерку самых скандальных застройщиков столице по состоянию на весну текущего года вошли: Строительная империя Анатолия Войцеховского (1 место); Строительная группа DIM братьев Насиковских (2

место); ЖК Ярославов град (3 место); ЖК Берген (4 место); ЖК Премиаль.

Как отмечается в результатах исследования, выяснилось, что структуры Будинвест КМ, ЖК Автограф, ООО ДИСБУД, ЖК Park Lake City - это все фирмы с признаками фиктивности и названия, за которыми стоит Александр и Андрей Насиковские и их компания DIM. Ее место в антирейтинге составители поясняют схемной деятельностью этого застройщика. В отчете поясняется, что «смысл аферы очень прост: если твоя репутация на нуле, то придумай фирму-"прокладку", о которой ничего не известно, “купи“ чиновников, забери землю и строй ЖК“.

Одна из скандальных застроек братьев Насиковских это – распиаренный ЖК Автограф, который застройщики “выгнали“ прямо на территории парка, где бесцеремонно были вырезаны около 580 деревьев в парковой зоне.

Причем ЖК Автограф оброс скандалами не только во время застройки, когда неизвестные личности бандитской наружности массово вырубали лес, но и во время сдачи квартир. На всех форумах и сайтах, единогласно жильцы, купившие недешевые "квадраты" в этом доме, возмущались качеством квартир, шумоизоляцией и прочими “преимуществами“ новостроя“, - говорится в исследовании.

Также в рейтинге напоминается, что группа DIM успела засветиться при попытке захвата земли для строительства высотки на Алишера Навои (парк Радунка и на Вышгородской (исторический парк Кристеровая горка), где застройщик зашел, как Будинвест КМ. Та же самая ситуация и схема: сомнительная фирма-пустышка, титушки, массовая вырубка деревьев и уничтожение целого парка, насчитывающего как минимум несколько веков.

Как известно, сейчас скандал вокруг Кристеровой горки только набирает обороты. Представители местной общины настроены добиться запрета на строительство за счет уничтожения очередной зеленой зоны в Киеве в исторической местности. Ситуация с новым ЖК на Вышгородской перешла в “подвисшее“ состояние, и вряд ли проект сможет заинтересовать покупателей квартир в новострое по ряду причин.

“В случае с этим скандальным застройщиком уже проглядывается “метод Войцеховского“ - взять как можно больше земучастков под строительство, развернуть активную рекламную кампанию по продаже квартир в не возведенных домах, чтобы тратить деньги большого количества инвесторов на завершение строительства тех домов, которые должны быть построены в первую очередь. А владельцы жилья в других домах – пусть подождут. Но дождутся ли – очень сомнительно“, - опасаются авторы исследования “первички“.

Кстати, помимо ряда нашумевших историй, в которых фигурировали Насиковские в Киеве, сегодня в селе Подгорцы Киевской области на фоне многочисленных скандалов продолжается довольно спорное строительство нового жилкомплекса этих коммерсантов - ЖК Park Lake City, вокруг которого после запрета строительства Госстройинспекцией, протестов местных жителей и коррупционного скандала этот проект может превратиться в очередной долгострой, который некоторые эксперты сравнивают со строительными “схемами Войцеховского“.

